San Michele Salentino, Michele Emiliano presenta il romanzo L'alba di San Nicola: al via la rassegna "Il prezzo della verità"

Prenderà il via lunedì 27 luglio, alle ore 20, nella Villa Comunale "Marcello Palmisano" di San Michele Salentino, la rassegna di lettura civile "Il prezzo della verità – Libri, potere, lavoro e giustizia sociale", promossa da la100lab in collaborazione con il Comune. Ad inaugurare il ciclo di incontri sarà il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che presenterà il suo romanzo L'alba di San Nicola, pubblicato da Solferino. A dialogare con l'autore saranno Isabella Vitale e Leonardo Palmisano.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di trasformare le presentazioni editoriali in occasioni di confronto sui grandi temi della contemporaneità. Il programma prevede tre appuntamenti, tra luglio e settembre, dedicati a riflessioni su giustizia, potere, lavoro, disuguaglianze sociali e responsabilità collettiva, con i libri come punto di partenza per approfondire questioni di interesse pubblico.

Protagonista della serata sarà L'alba di San Nicola, un romanzo ambientato nella Bari del 1911. La vicenda prende il via con il ritrovamento del corpo di una giovane donna, assassinata all'indomani della festa di San Nicola. Un bottone militare rinvenuto nella mano della vittima dà origine a un'indagine che si intreccia con segreti, interessi istituzionali e tensioni sociali. Al centro della storia c'è il maresciallo Michelangelo Piemontese, deciso a cercare la verità oltre le apparenze e a non fermarsi davanti a una ricostruzione ritenuta troppo comoda.

«Con questa rassegna – spiegano gli organizzatori – vogliamo proporre non semplici presentazioni di libri, ma momenti di confronto capaci di coinvolgere la comunità su temi che riguardano la vita civile. I libri diventano strumenti per leggere il presente, riconoscere le zone d'ombra della società e costruire una maggiore consapevolezza».

L'ingresso all'evento è libero.