Dalla regione

Addio ad Angelo Spartano, l'imprenditore che con Gessyca Gelati ha lasciato il segno in Puglia

domenica 26 luglio 2026

Si è spento all'età di 81 anni Angelo Spartano, imprenditore di Conversano che ha scritto una pagina importante della storia produttiva pugliese. Fondatore, insieme ai fratelli Paolo e Franco, della Gessyca Gelati, ha trasformato un'attività nata sul territorio in un marchio conosciuto ben oltre i confini regionali, contribuendo alla crescita dell'industria dolciaria e alla creazione di numerosi posti di lavoro.

Prima del successo imprenditoriale aveva mosso i primi passi nel commercio locale, fino a dare vita a un'azienda che, con il marchio Papillon, è diventata uno dei simboli dell'eccellenza alimentare pugliese.

Accanto all'attività d'impresa, Spartano ha avuto un ruolo anche nella vita pubblica di Conversano, ricoprendo incarichi istituzionali in Consiglio comunale, e nello sport, guidando la Papillon Conversano negli anni che portarono la squadra alla conquista del suo primo storico Scudetto di pallamano.

Con la sua scomparsa, la Puglia perde uno degli imprenditori che hanno contribuito a valorizzare il territorio attraverso il lavoro, la visione e la capacità di trasformare un'idea in una realtà di successo.

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