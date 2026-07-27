Ambiente

Formica Ambiente: il territorio di Brindisi merita certezze, non nuove emergenze!

lunedì 27 luglio 2026

La sentenza del TAR di Lecce sulla discarica Formica Ambiente segna un punto fermo: la pianificazione della gestione dei rifiuti è una responsabilità della Regione Puglia.

Per il territorio brindisino si apre una fase delicata. Le Province vedono ridimensionato il proprio ruolo e diventa ancora più importante che il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti individui criteri rigorosi, trasparenti e condivisi, per evitare che territori già gravati da pesanti servitù ambientali continuino a sopportare nuovi sacrifici.

Come Movimento 5 Stelle riteniamo che questa sentenza debba rappresentare un’occasione per rafforzare la programmazione regionale, accelerare la transizione verso l’economia circolare e ridurre progressivamente il ricorso alle discariche, in linea con gli obiettivi europei.

Brindisi ha già dato molto. È il momento di garantire che ogni scelta futura metta al primo posto la tutela della salute, dell’ambiente e il rispetto delle comunità locali.

Valentina Palmisano.          

Europarlamentare M5S

Ruggiero Valzano

Coordinatore provinciale M5S BR 

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