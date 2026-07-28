Lavoro

Lavoro, 152 opportunità nei Centri per l'Impiego della provincia di Brindisi: il turismo traina le assunzioni

martedì 28 luglio 2026


Nuove opportunità per chi è alla ricerca di un impiego in provincia di Brindisi. L'ultimo report settimanale dell'Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia fotografa un mercato del lavoro ancora dinamico, con 59 annunci attivi che mettono a disposizione 152 posti di lavoro in diversi comparti produttivi del territorio.

A sostenere la domanda di personale è soprattutto il settore turistico, che da solo concentra 77 posizioni aperte, confermandosi il comparto più vivace della settimana. Seguono il commercio, con 19 figure ricercate, l'edilizia con 16 opportunità e la ristorazione, che cerca 15 nuovi lavoratori.

Richieste di personale arrivano anche dal comparto metalmeccanico, con sei posti disponibili, dall'industria con cinque, dalla logistica con quattro, mentre pulizie e trasporti offrono complessivamente tre opportunità. Completano il quadro le offerte nei servizi alla persona e nel settore sanitario, con una posizione disponibile.

Il report dedica inoltre spazio alle occasioni di lavoro e formazione all'estero promosse attraverso la rete EURES, che favorisce la mobilità professionale nei Paesi dell'Unione Europea. Restano aggiornate anche le sezioni dedicate ai percorsi di formazione rivolti a diplomati e disoccupati, ai corsi serali per adulti e alle iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Le candidature possono essere presentate direttamente attraverso il portale regionale LavoroXTe Puglia, accedendo con SPID. Tutte le offerte sono rivolte indistintamente a candidati di entrambi i sessi.

Per restare informati sulle nuove opportunità, ARPAL Puglia invita inoltre a consultare con regolarità i canali informativi dei Centri per l'Impiego, compresa la pagina Facebook dedicata ai CPI di Brindisi e provincia, il portale SINTESI Brindisi e i profili Google delle singole sedi.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi ai Centri per l'Impiego dell'Ambito territoriale di Brindisi, con sedi a Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con aperture aggiuntive il martedì pomeriggio e il giovedì su appuntamento.

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