Il Brindisi Calcio riparte da gol e porta inviolata nel test con la SC Paternicum

Primo allenamento congiunto e primi riscontri sul campo per il Brindisi FC, impegnato alla Cittadella dello Sport di Viggiano contro la SC Paternicum, formazione che milita nel campionato di Eccellenza Basilicata.

L'allenamento congiunto ha rappresentato un'importante occasione per lo staff tecnico di verificare il lavoro svolto nei primi giorni di ritiro e valutare lo stato di crescita del gruppo. Pur trattandosi di un test precampionato, i biancazzurri hanno mostrato fin da subito alcune delle qualità che avevano contraddistinto la scorsa stagione: intensità, organizzazione, concretezza in fase offensiva e solidità difensiva, come testimoniano i gol realizzati e la porta rimasta inviolata.

Nel corso dei due tempi da 35 minuti, Mister Roberto Taurino ha impiegato tutti gli effettivi a disposizione, raccogliendo indicazioni utili in vista del prosieguo della preparazione

Il ritiro precampionato proseguirà domani con una nuova seduta di allenamento, in programma alle ore 9.