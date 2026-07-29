A Brindisi va in scena la memoria della "Guerra del Vino": Fabrizio Saccomanno racconta l'eccidio di San Donaci

C'è una pagina della storia del Salento che, a quasi settant'anni di distanza, continua a parlare di lavoro, dignità e diritti. È quella della cosiddetta "Guerra del Vino", la rivolta contadina del 1957 culminata con il tragico eccidio di San Donaci. Una vicenda che sabato 1 agosto, alle 21, tornerà a vivere in piazza Duomo a Brindisi grazie allo spettacolo "La guerra del vino", scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Saccomanno, accompagnato dalle musiche dal vivo del violoncellista Marco Schiavone, nell'ambito della rassegna "Verdi in Città".

L'ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.

Lo spettacolo, liberamente ispirato all'omonimo volume di Alfredo Polito e Valentina Pennetta, conduce il pubblico in uno dei momenti più delicati della storia sociale del territorio. Nell'autunno del 1957 il crollo del prezzo dell'uva mise in ginocchio migliaia di piccoli produttori e braccianti del Nord Salento. Il vino prodotto nelle campagne salentine alimentava il mercato nazionale, ma a chi lavorava la terra restavano sacrifici, debiti e compensi sempre più insufficienti.

Da quella situazione nacque una protesta destinata ad allargarsi rapidamente tra San Donaci, Cellino San Marco e altri comuni a forte vocazione vitivinicola. Scioperi, manifestazioni e blocchi stradali portarono la tensione a livelli sempre più elevati fino al 9 settembre 1957, quando, durante una manifestazione a San Donaci, l'arresto di una donna fece precipitare la situazione. Le forze dell'ordine aprirono il fuoco sulla folla: persero la vita Mario Calò, Luciano Valentini e Antonia Calignano. Al termine di quella giornata furono denunciati 103 contadini e 36 persone finirono in arresto. Da allora quel tragico episodio è ricordato come l'eccidio di San Donaci.

Attraverso documenti, testimonianze e racconti, Saccomanno restituisce voce ai protagonisti di quella stagione, trasformando la memoria storica in racconto teatrale. Sul palco prendono forma le vite dei contadini, delle famiglie, delle madri, dei giovani e di quanti vissero sulla propria pelle una protesta nata dalla richiesta di un salario dignitoso.

Uno dei temi centrali dello spettacolo è proprio la memoria. Con il passare degli anni stanno scomparendo i testimoni diretti di quei fatti e, insieme a loro, rischiano di andare perduti ricordi, parole ed esperienze che nessun documento storico potrà mai raccontare fino in fondo. Il teatro diventa così uno strumento per mantenere vivo quel patrimonio umano e civile.

Anche importanti protagonisti della vita politica e giornalistica italiana seguirono da vicino quelle giornate. Tra loro Giorgio Napolitano, il giornalista Sandro Curzi e Giorgio Bocca, che sulle pagine de L'Europeo scrisse come i morti di San Donaci continuassero a chiedere verità. Pochi giorni dopo l'eccidio intervenne anche Giuseppe Di Vittorio, che condannò con forza la repressione delle proteste, denunciando l'uso della forza contro lavoratori che chiedevano semplicemente condizioni di vita più dignitose.

Ad accompagnare il racconto sarà il violoncello di Marco Schiavone, le cui musiche originali dialogheranno con la narrazione di Saccomanno, restituendo al pubblico il clima di quei giorni e il peso di una vicenda che ha segnato profondamente la storia del territorio.

La serata rientra nel cartellone di "Verdi in Città", la rassegna promossa dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi e la collaborazione del Polo Biblio-Museale di Brindisi, della Basilica Cattedrale e di Puglia Culture.