Politica

«Il mega resort? Se altrove lo rifiutano, Brindisi è pronta ad accoglierlo»: la proposta di Borromeo

mercoledì 29 luglio 2026

BRINDISI – «Se qualcuno considera ogni progetto turistico un attacco al paesaggio, allora il grande resort si realizzi a Brindisi». È la proposta-provocazione lanciata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Mario Borromeo, che interviene nel dibattito sui grandi investimenti turistici in Puglia.

Secondo Borromeo, ogni nuovo progetto di rilievo finisce puntualmente al centro di contrapposizioni legate alla tutela del territorio, con il rischio di scoraggiare investimenti che potrebbero rappresentare un'importante occasione di crescita economica e occupazionale.

Per il consigliere, la vera sfida non è scegliere tra sviluppo e tutela dell'ambiente, ma trovare un equilibrio che permetta di coniugare entrambe le esigenze, evitando che ogni iniziativa imprenditoriale si trasformi in uno scontro ideologico.

Borromeo richiama quindi le potenzialità del territorio brindisino, sottolineando come gli oltre 13 chilometri di costa potrebbero ospitare interventi turistici di qualità, capaci di valorizzare il litorale, attrarre visitatori e creare nuovi posti di lavoro, nel pieno rispetto delle norme ambientali e paesaggistiche.

«La tutela del paesaggio è un valore imprescindibile – conclude – ma non può tradursi in un atteggiamento di immobilismo. Brindisi ha bisogno di progetti in grado di generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità per il territorio».

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