Svolta per Brindisi: oltre 10 miliardi di investimenti e 2.000 nuovi posti di lavoro, il Governo accelera sulla rinascita di Cerano

BRINDISI – La riconversione dell'area industriale di Brindisi entra nella fase decisiva. Dal tavolo convocato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy arriva uno dei segnali più importanti degli ultimi anni per il futuro economico del territorio: sono 35 le proposte di investimento ritenute idonee per dare nuova vita all'area della centrale Enel di Cerano e all'intero polo industriale brindisino.

Secondo quanto illustrato nel corso della riunione del Comitato di coordinamento, il valore complessivo delle iniziative supera i 10 miliardi di euro, con una prospettiva di oltre 2.000 nuovi posti di lavoro diretti una volta completati gli interventi. Un dato che conferma il forte interesse di imprese italiane e multinazionali verso Brindisi e il suo processo di trasformazione industriale.

A presiedere l'incontro sono stati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il commissario straordinario per la reindustrializzazione dell'area di Brindisi, prefetto Luigi Carnevale. Delle 35 proposte presentate, 11 risultano già avviate o in una fase avanzata di cantierabilità, con investimenti pari a 589 milioni di euro e una previsione di 512 nuovi occupati.

Uno dei passaggi più rilevanti emersi durante il confronto riguarda la disponibilità delle aree necessarie ai nuovi insediamenti produttivi. Dopo il confronto tra il Ministero delle Imprese e quello dell'Ambiente, il Governo punta ora a definire un cronoprogramma condiviso per rendere rapidamente utilizzabili gli spazi destinati ai nuovi investimenti, superando le incertezze che finora avevano rallentato il percorso di riconversione.

«Dobbiamo accelerare sulla riconversione industriale dell’area di Brindisi, anche a fronte di quanto è accaduto l’altro giorno con la sentenza della Corte d’appello che impone la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, da sempre il motore industriale della Puglia», ha dichiarato il ministro Adolfo Urso in apertura dei lavori.

«Anche per questo ho sollecitato già nella serata di lunedì il ministro Pichetto Fratin a liberare le aree cantierabili per i nuovi progetti industriali. Ieri sera mi è giunta la sua risposta positiva: condivide che, allo stato, sia prevalente l’interesse alla pronta riconversione dell’area. Noi non molliamo», ha aggiunto il ministro.

Le iniziative già presentate interessano comparti considerati strategici per il futuro dell'economia brindisina: transizione energetica, economia circolare, trattamento delle acque, aerospazio e cantieristica navale. Tra i progetti illustrati figurano il nuovo impianto di Aero Service Technology Italy dedicato alla manutenzione di componenti per turbine aeroderivative, il programma di Magnaghi Group-Salver per la produzione di materiali innovativi destinati all'industria aeronautica, il potenziamento dello stabilimento Jindal Films Europe Brindisi e l'espansione delle attività di Scandiuzzi Steel Constructions nel settore delle grandi infrastrutture metalliche.

Per sostenere concretamente la realizzazione degli investimenti, il Ministero metterà a disposizione gli strumenti dei Contratti di sviluppo e degli Accordi per l'innovazione, oltre ai benefici previsti dalla ZES Unica. È inoltre previsto un bando dedicato ai progetti di dimensioni più contenute, finanziato inizialmente con 11 milioni di euro, che potrà generare ulteriori opportunità occupazionali sul territorio.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con l'accompagnamento delle iniziative imprenditoriali e con la definizione dell'Accordo di programma, chiamato a trasformare le manifestazioni di interesse in investimenti concreti e nuovi cantieri per il rilancio industriale di Brindisi.