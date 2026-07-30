Politica

Brindisi al centro della geopolitica mondiale: Italia e Stati Uniti scelgono la città per la firma della "Pax Silica"

giovedì 30 luglio 2026

Brindisi si prepara a ospitare un appuntamento di rilievo internazionale. Venerdì la città sarà il luogo della firma della dichiarazione sulla "Pax Silica", l'iniziativa di cooperazione strategica tra Italia e Stati Uniti dedicata alle filiere delle tecnologie avanzate e all'approvvigionamento delle materie prime critiche. Una scelta che, secondo il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis, conferma il ruolo sempre più centrale del territorio nello scenario industriale e geopolitico.

 

Brindisi sarà il palcoscenico di un importante evento diplomatico tra Italia e Stati Uniti. Nella città adriatica verrà infatti sottoscritta la dichiarazione sulla "Pax Silica", un'intesa che punta a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi e il settore privato nei comparti strategici delle catene di approvvigionamento per le tecnologie di nuova generazione.

A firmare il documento saranno Armando Varricchio, Inviato Speciale del Ministro degli Esteri per l'Innovazione e le Nuove Tecnologie, e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta.

Secondo il deputato brindisino di Forza Italia Mauro D'Attis, la scelta di Brindisi rappresenta un riconoscimento del ruolo che il territorio sta assumendo nel processo di trasformazione industriale nazionale, anche alla luce dei grandi investimenti programmati, tra cui la futura gigafactory di Eni, destinata ad avere un forte fabbisogno di minerali critici e materie prime strategiche.

«Venerdì, a Brindisi, l'Italia e gli Stati Uniti firmeranno la dichiarazione sulla "Pax Silica", l'iniziativa di cooperazione strategica che rafforza il coordinamento tra partner internazionali e settore privato nei comparti chiave delle catene di approvvigionamento per le tecnologie avanzate. La scelta di Brindisi non è casuale, considerando che in città stanno per realizzarsi numerosi investimenti che avranno bisogno di approvvigionamento di minerali critici, come la gigafactory di Eni. Firmeranno la dichiarazione l'Ambasciatore Armando Varricchio, Inviato Speciale del Ministro degli Esteri per l'innovazione e le nuove tecnologie, e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Per Brindisi e per la Puglia significa essere centrali nella politica internazionale e avere un rilievo di primo piano: sono segnali di attenzione di assoluta importanza. Ringrazio il ministro Antonio Tajani e il governo tutto per aver voluto, ancora una volta, dare al nostro territorio una vetrina straordinaria», dichiara D'Attis.

L'appuntamento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rilancio industriale che sta interessando Brindisi, sempre più al centro delle strategie legate alla transizione energetica, alle tecnologie avanzate e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento internazionali. La firma della dichiarazione tra Italia e Stati Uniti conferisce inoltre alla città una significativa visibilità sul piano diplomatico e istituzionale, rafforzandone il ruolo in uno scenario internazionale in continua evoluzione.

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