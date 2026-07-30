ASL Brindisi, UGL: "Monte ore e internalizzazione ancora irrisolti". Vertenza sospesa fino a settembre

BRINDISI – Una tregua, ma non una pace definitiva. La vertenza che coinvolge i lavoratori del servizio di pulizia e sanificazione dell'ASL Brindisi entra in una fase di attesa dopo l'incontro svoltosi in Prefettura nell'ambito della procedura di raffreddamento del conflitto. L'UGL Salute ha deciso di sospendere temporaneamente lo stato di agitazione, precisando però che la mobilitazione resta pronta a ripartire qualora gli impegni assunti non vengano rispettati.

Il confronto, presieduto dal Viceprefetto aggiunto Angela Barbato, ha visto al tavolo i rappresentanti del raggruppamento di imprese Colser-Meridionale Servizi, dell'ASL Brindisi, della Regione Puglia e dell'organizzazione sindacale, impegnata su due fronti: da un lato la tutela delle condizioni lavorative degli addetti al servizio, dall'altro il tema, ormai aperto da tempo, dell'internalizzazione del servizio attraverso Sanitaservice.

Secondo quanto riferito dall'UGL Salute, uno dei principali nodi affrontati riguarda l'organizzazione del personale. Il sindacato contesta infatti il ricorso a nuove assunzioni per coprire le sostituzioni, sostenendo che sarebbe prioritario aumentare il monte ore dei dipendenti già in servizio, molti dei quali lavorano con contratti part-time.

Al termine dell'incontro, le aziende avrebbero formalizzato la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto entro la prima metà di settembre proprio su questo tema, un passaggio che ha convinto il sindacato a sospendere, almeno per il momento, lo stato di agitazione.

Ma il confronto ha riguardato anche una questione più ampia che interessa l'organizzazione dei servizi sanitari in provincia di Brindisi: l'internalizzazione delle attività di pulizia e sanificazione.

L'UGL Salute ha infatti chiesto chiarimenti alla Regione Puglia sul motivo per cui l'ASL brindisina continui ad affidare il servizio all'esterno, mentre in altre aziende sanitarie pugliesi le stesse attività vengono già gestite attraverso le rispettive Sanitaservice.

Durante il confronto, la Regione Puglia, rappresentata in collegamento dalla dirigente Antonella Caroli, avrebbe manifestato la disponibilità ad avviare un percorso di approfondimento con le Direzioni Generali delle ASL e con le società Sanitaservice, con l'obiettivo di valutare una gestione uniforme del servizio sull'intero territorio regionale. Gli eventuali sviluppi dovrebbero essere comunicati attraverso il direttore generale dell'ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio

A rappresentare i lavoratori è stato il segretario provinciale dell'UGL Salute, Alessandro Galizia, che al termine dell'incontro ha parlato di un risultato importante ma ancora tutto da verificare.

«Abbiamo deciso con senso di responsabilità di sospendere lo stato di agitazione, ma sia chiaro a tutti che non lo abbiamo revocato. La nostra mobilitazione ha costretto le controparti ad assumere impegni precisi e verbalizzati davanti a un organo di garanzia dello Stato».

Il sindacato ha ribadito che il mese di settembre rappresenterà un banco di prova decisivo. «Attendiamo fiduciosi che alle parole seguano i fatti. Se il tavolo sull'aumento del monte ore non dovesse partire o se il percorso di internalizzazione dovesse subire un ulteriore rallentamento, riprenderemo immediatamente la mobilitazione. La dignità dei lavoratori non è un gioco d'appalto».

Per il momento, dunque, il clima resta di prudente attesa. La sospensione dello stato di agitazione evita un'immediata escalation della protesta, ma il confronto è tutt'altro che concluso. Le prossime settimane saranno determinanti per capire se gli impegni assunti davanti alla Prefettura si tradurranno in interventi concreti oppure se la vertenza tornerà ad accendersi, con possibili ripercussioni su un servizio essenziale per il funzionamento delle strutture sanitarie della provincia di Brindisi.