Mesagne piange Antonio D'Errico. Il cordoglio di Matarrelli: «Una tragedia di indicibile dolore»

La morte di Antonio D'Errico continua a scuotere profondamente Mesagne e l'intera provincia di Brindisi. Il 66enne, molto conosciuto e stimato in città, ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 29 luglio durante un incidente avvenuto in un cantiere privato in contrada Manfredonia, lungo la strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni.

Secondo le ricostruzioni finora emerse, ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di mettere in salvo il figlio Alessandro, 26 anni, rimasto coinvolto nel crollo di una struttura in legno. Un gesto istintivo che, secondo quanto emerso, avrebbe consentito al giovane di evitare conseguenze ancora più gravi, costando però la vita al padre.

Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, che ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia.

«Una tragedia di indicibile dolore. Ai suoi affetti, tutta la nostra vicinanza. Al figlio Alessandro, gravemente ferito, il nostro conforto per una pronta guarigione», ha dichiarato Matarrelli.

L'incidente si è verificato intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per Antonio D'Errico non c'è stato nulla da fare. Il figlio Alessandro è stato invece trasportato in codice rosso all'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi, dove resta ricoverato sotto osservazione.

Nel frattempo gli inquirenti proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all'interno del cantiere. Saranno le indagini a chiarire le cause del cedimento e le eventuali responsabilità.

La città di Mesagne si prepara ora all'ultimo saluto ad Antonio D'Errico. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 17 nella chiesa Mater Domini, dove familiari, amici e cittadini si ritroveranno per rendere omaggio a un uomo la cui scomparsa ha lasciato un profondo segno nell'intera comunità.