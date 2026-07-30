Emergenza rifiuti a Brindisi, stop alla raccolta della plastica: il sindaco firma un'ordinanza fino al 3 agosto

Scatta l'emergenza per la raccolta degli imballaggi in plastica a Brindisi. Con un'ordinanza contingibile e urgente firmata oggi, giovedì 30 luglio, il sindaco ha disposto la sospensione del conferimento della frazione costituita dagli imballaggi in plastica con decorrenza immediata e fino a lunedì 3 agosto 2026 compreso, salvo eventuali proroghe.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della comunicazione della società che gestisce l'impianto di recupero dei rifiuti plastici, la quale ha reso noto di aver raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato, sospendendo di conseguenza tutti i conferimenti provenienti dalla raccolta differenziata urbana.

Alla base della decisione vi è una situazione che, secondo quanto evidenziato da AGER Puglia, non riguarda esclusivamente il territorio brindisino. L'Agenzia regionale ha infatti segnalato una grave criticità che interessa l'intero comparto del trattamento e del recupero degli imballaggi in plastica, riconducibile a una più ampia crisi di carattere nazionale.

Anche Teknoservice Srl, società affidataria del servizio di igiene urbana nel Comune di Brindisi, aveva rappresentato l'impossibilità di continuare a conferire i rifiuti plastici presso l'impianto individuato dall'Amministrazione. Secondo l'azienda, il blocco dei conferimenti avrebbe provocato nel giro di pochi giorni la saturazione degli automezzi e dei cassoni dedicati alla raccolta della plastica, alcuni dei quali risultano già pieni a causa del materiale proveniente dai Centri Comunali di Raccolta e dalle utenze commerciali. Una situazione che avrebbe compromesso anche la regolare esecuzione dei successivi servizi di raccolta.

Con la stessa ordinanza il sindaco ha autorizzato Teknoservice ad adottare tutte le misure organizzative e operative necessarie per garantire la continuità del servizio pubblico di igiene urbana durante il periodo di emergenza.

L'Amministrazione comunale rivolge quindi un appello ai cittadini affinché, da oggi e fino al 3 agosto compreso, non conferiscano gli imballaggi in plastica nella raccolta differenziata, in attesa del superamento dell'attuale fase critica e della ripresa dei conferimenti presso gli impianti di recupero.