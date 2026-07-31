EuroAPI Brindisi passa a Huvepharma: firmata la vendita dello stabilimento, si apre una nuova fase per 130 lavoratori

Un passaggio che potrebbe segnare una svolta per il futuro industriale di Brindisi. È stato sottoscritto il contratto di vendita dello stabilimento EuroAPI a favore del gruppo farmaceutico bulgaro Huvepharma, mettendo fine a mesi di incertezza sul destino del sito produttivo e dei circa 130 dipendenti.

La firma dell'accordo rappresenta il primo atto concreto di un'operazione attesa da tempo e apre una nuova prospettiva per uno degli impianti industriali più importanti del territorio. La conferma è arrivata anche dalla Regione Puglia, che ha accolto con favore la conclusione della trattativa.

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio, ha definito la sottoscrizione del contratto un passaggio decisivo, sottolineando come l'operazione restituisca una prospettiva concreta ai lavoratori e rafforzi le possibilità di rilancio di un territorio che negli ultimi anni ha dovuto affrontare numerose crisi industriali.

Nei prossimi giorni l'attenzione sarà rivolta al piano industriale che il nuovo proprietario presenterà alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni. Da quel documento dipenderanno gli investimenti previsti, le strategie produttive e le garanzie occupazionali per il personale dello stabilimento brindisino.

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, Huvepharma avrebbe manifestato la volontà di proseguire l'attività produttiva nello stabilimento pugliese e di svilupparne il potenziale. Alcune fonti parlano di un programma di investimenti significativo, anche se tali aspetti dovranno essere confermati ufficialmente nel corso del confronto con le parti sociali.

L'operazione assume un valore ancora maggiore se inserita nel contesto economico che sta vivendo Brindisi. Negli ultimi mesi il territorio ha dovuto fare i conti con la riconversione di Versalis, la dismissione della centrale Enel di Cerano e le profonde trasformazioni del polo chimico ed energetico. In questo scenario, l'arrivo di un nuovo investitore internazionale rappresenta un segnale che va in controtendenza rispetto alle tante vicende di ridimensionamento industriale.

Naturalmente la firma del contratto non conclude il percorso. Il vero banco di prova sarà la capacità del nuovo gruppo di consolidare la produzione, realizzare gli investimenti annunciati e garantire stabilità occupazionale nel medio e lungo periodo. Solo allora si potrà parlare di una reale rinascita dello stabilimento.

Una considerazione. In un momento storico in cui Brindisi è spesso costretta a raccontare chiusure, riconversioni e perdita di posti di lavoro, la cessione di EuroAPI rappresenta una notizia che restituisce fiducia. Non è ancora una vittoria definitiva, perché saranno i fatti a dimostrare la solidità del progetto industriale, ma è senza dubbio uno dei segnali più incoraggianti degli ultimi anni. Se agli annunci seguiranno investimenti concreti e il mantenimento dell'occupazione, questa operazione potrebbe diventare il simbolo di una nuova stagione per l'industria brindisina: meno legata ai grandi impianti tradizionali e sempre più orientata verso produzioni ad alto valore aggiunto, capaci di attrarre capitali internazionali e creare sviluppo duraturo.