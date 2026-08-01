Barocco Festival Leonardo Leo, al via la XXIX edizione: a San Vito dei Normanni una serata speciale per celebrare il grande compositore

Prenderà il via con un'anteprima ricca di musica, cultura e tradizioni la XXIX edizione del "Barocco Festival Leonardo Leo", la rassegna dedicata al celebre compositore nato a San Vito dei Normanni e alla grande scuola musicale napoletana del Seicento e Settecento. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dalla Città di San Vito dei Normanni, con il sostegno del Comune di Brindisi e la collaborazione di enti pubblici e sponsor.

L'appuntamento inaugurale è fissato per martedì 4 agosto, alla vigilia del 332° anniversario della nascita di Leonardo Leo, con l'evento speciale "Buon compleanno Maestro", un itinerario musicale che, dalle 21 fino a mezzanotte, accompagnerà il pubblico tra il Castello Dentice di Frasso e Casa Leo, ripercorrendo il patrimonio artistico del compositore attraverso linguaggi musicali che uniscono tradizione e innovazione.

La serata si aprirà alle 21 nel Castello Dentice di Frasso con il concerto dell'Eclectic Inside Project, intitolato "Vincenzo Cipriani meets Leonardo Leo". Il pianista e compositore Vincenzo Cipriani presenterà composizioni originali per pianoforte e quartetto d'archi, in un raffinato linguaggio crossover dove la musica classica dialoga con jazz e world music. Accanto ai brani inediti saranno eseguite anche alcune pagine di Leonardo Leo dedicate alla tastiera, reinterpretate in chiave contemporanea per valorizzarne nuove sonorità e prospettive espressive. Sul palco, insieme a Cipriani, si esibiranno Alessandro Fiore e Francesca Faleo ai violini, Francesco Capuano alla viola e Laura Ferulli al violoncello.

Alle 23 il percorso musicale si sposterà a Casa Leo, dove l'ensemble Bona Hora proporrà "Per le strade del Sud. I moduli tradizionali, le villanelle e un po' di ciaccona", un viaggio tra le sonorità dell'Italia meridionale tra Cinquecento e Settecento. Il programma metterà in dialogo musica colta e tradizione popolare attraverso villanelle, canzonette, danze e canti tramandati nei secoli, con musiche di Giovanni da Colonia, Adrian Willaert, Leonardo Vinci e Leonardo Leo, accanto a celebri brani della tradizione del Gargano e del Regno di Napoli.

La manifestazione offrirà anche momenti dedicati all'enogastronomia. Al termine del primo concerto, negli spazi del Castello Dentice di Frasso, il pubblico potrà partecipare a degustazioni di vini delle cantine Otri del Salento e Vignuolo, accompagnate da una selezione di specialità pugliesi firmata Gargano Sapori. A mezzanotte, a Casa Leo, il tradizionale taglio della torta realizzata da Emalu Pasticceria concluderà i festeggiamenti dedicati a "Don Lionardo".

Prima dell'inizio dei concerti sarà inoltre possibile prendere parte a visite guidate nei luoghi simbolo della vita di Leonardo Leo, organizzate dall'Info Point e dalla Pro Loco di San Vito dei Normanni.

I biglietti per gli spettacoli hanno un costo di 3 euro e saranno acquistabili sulla piattaforma Vivaticket oppure direttamente prima dell'inizio dei concerti. Un'occasione per riscoprire una delle figure più importanti della musica barocca italiana attraverso un evento che, da quasi trent'anni, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell'estate Pugliese