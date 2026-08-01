Politica

Raccolta differenziata e Tari, il Pd Brindisi: "Importante il contributo della Regione Puglia per sostenere la città"

sabato 1 agosto 2026

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Brindisi, Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano, intervengono sul contributo destinato dalla Regione Puglia al capoluogo per il miglioramento della raccolta differenziata e per sostenere interventi finalizzati alla riduzione dei costi della Tari.

Di seguito il comunicato integrale.

"La Regione Puglia guidata da Antonio Decaro con apposita delibera di giunta, ha deciso di stanziare risorse importanti sulla raccolta differenziata e ha scelto di destinarle alle città che hanno più bisogno di essere aiutate, e tra queste c’è Brindisi. È una scelta politica precisa e un vero cambio di paradigma, perché stabilisce che chi parte più indietro riceve di più e perché riconosce che le difficoltà che viviamo ogni giorno sulla raccolta, aggravate dall’inciviltà di pochi, non sono una colpa da scontare ma una ragione in più per intervenire.

Non era affatto scontato, perché sarebbe stato più comodo premiare chi è già avanti e chiudere la pratica con un applauso, mentre la Regione ha scelto di guardare dove il problema è più grande e di affrontarlo, accanto a Brindisi, con i fatti e con le risorse e non con le parole. Il presidente Decaro e il governo regionale hanno dimostrato di avere a cuore le sorti di questa città e, come ha ribadito la nostra consigliera regionale brindisina Isabella Lettori rispondendo a una polemica tanto campanilistica quanto strumentale, lo hanno fatto senza chiedere il colore politico di chi la amministra, perché quando si parla di ambiente e di bollette contano i cittadini e non le bandiere.

E qui sta il punto che riguarda direttamente le tasche dei brindisini, perché la tassa sui rifiuti resta alta soprattutto per una ragione semplice, e cioè che la città differenzia ancora troppo poco e ogni chilo di rifiuto non separato ha un costo che ritorna puntualmente nella bolletta di ogni famiglia. Migliorare la raccolta differenziata non è soltanto un gesto di buona volontà ambientale, è l’unica strada seria per alleggerire la Tari, e le risorse che arrivano dalla Regione servono esattamente a questo, a dare a Brindisi i mezzi, le strutture e i servizi che oggi le mancano.

È una prima risposta concreta, che arriva mentre resta aperta la questione più grande di tutte, quella di una filiera impiantistica che il territorio attende da troppi anni e che sconta ritardi accumulati nel tempo nelle procedure di competenza di Ager, sui quali servono ora chiarezza e scelte coraggiose.

Ci auguriamo che l’amministrazione comunale non sprechi questa occasione e che si presenti al tavolo con la Regione con un progetto vero e condiviso, capace di produrre benefici reali nelle tasche dei brindisini, e che lo faccia in fretta, perché sarebbe imperdonabile perdere anche solo una parte di ciò che alla nostra città è stato riconosciuto. Come Partito Democratico vigileremo su ogni passaggio e porteremo la questione in Consiglio comunale ogni volta che sarà necessario, perché la Regione ha già fatto la sua parte e adesso Brindisi ha il dovere di fare fino in fondo la propria."

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