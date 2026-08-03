ARPAL, sono 152 posti di lavoro disponibili in provincia di Brindisi: turismo, commercio ed edilizia trainano le assunzioni

Sono 59 gli annunci attivi e 152 le figure professionali ricercate nella provincia di Brindisi attraverso il portale regionale “LavoroXTe”. È quanto emerge dal 29esimo report settimanale del 2026 elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia.

Il settore con il maggior numero di opportunità è quello turistico, nel quale vengono ricercate complessivamente 77 risorse. Seguono il commercio con 19 posti disponibili, l’edilizia con 16 e la ristorazione con 15.

Ulteriori possibilità occupazionali riguardano il comparto metalmeccanico, con sei figure richieste, l’industria con cinque, la logistica con quattro e i settori delle pulizie e dei trasporti con tre posti ciascuno. Presenti anche opportunità nei servizi alla persona e nella sanità.

Il report comprende inoltre offerte di lavoro e percorsi formativi all’estero promossi attraverso la rete Eures, il programma europeo che sostiene la mobilità professionale tra i diversi Paesi.

Una sezione specifica è dedicata anche ai corsi di formazione rivolti a diplomati e disoccupati, ai corsi serali per adulti e alle opportunità previste dai programmi Garanzia Giovani e Neet.

Gli annunci, rivolti a candidati di entrambi i sessi, vengono pubblicati e aggiornati quotidianamente sul portale “LavoroXTe Puglia”, attraverso il quale è possibile presentare direttamente la propria candidatura utilizzando lo Spid.

Per restare aggiornati è possibile consultare anche la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, il portale Sintesi Brindisi e i profili Google dei singoli Centri per l’impiego.

I cittadini e le imprese possono inoltre rivolgersi agli operatori dei Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.