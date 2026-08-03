Sport

Valtur Brindisi, ecco il calendario della Serie A2 2026/2027: debutto a Cremona, chiusura in casa con Rieti

lunedì 3 agosto 2026

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il calendario della Serie A2 Old Wild West 2026/2027. I biancoazzurri esordiranno il 27 settembre sul parquet della Juvi Cremona, mentre l'ultima giornata è in programma il 25 aprile al PalaPentassuglia contro la Sebastiani Rieti.

 

 

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, rende noto il calendario della Serie A2 Old Wild West per la stagione 2026/2027.

Si conferma l’applicazione del calendario asimmetrico, quindi con le gare del girone di ritorno che, a parità di turno di campionato, non coincidono con quelle dell’andata.

Prima giornata – Domenica 27 settembre

Ultima giornata di andata (con obbligo di contemporaneità) – Domenica 3 gennaio

Ultima giornata di ritorno (con obbligo di contemporaneità) – Domenica 25 aprile

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) – 21 ottobre, 11 novembre, 16 dicembre, 23 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio, 7 aprile, 14 aprile. Per la Festività pasquale la 13^ giornata di ritorno è anticipata a sabato 27 marzo.

Finestre FIBA – Da lunedì 23 novembre a martedì 1° dicembre; da lunedì 22 febbraio a martedì 2 marzo. Mercoledì 18 novembre e mercoledì 24 marzo previsti turni di recupero per le squadre con giocatori impegnati nelle finestre FIBA.

Soste – Domenica 27 dicembre (Festività natalizie), domenica 14 marzo (Finali Coppa Italia LNP).

GIRONE DI ANDATA SERIE A2 2025/26

• 1^GIORNATA (27/09/2026) Ferraroni Juvi Cremona 1952 – Valtur Brindisi

• 2^GIORNATA (04/10/2026) Valtur Brindisi – Weegrenit Urania Milano

• 3^GIORNATA (11/10/2026) La T Tecnica Gema Montecatini – Valtur Brindisi

• 4^GIORNATA (18/10/2026) Valtur Brindisi – Reale Mutua Torino

• 5^GIORNATA (21/10/2026)* RSR Sebastiani Rieti – Valtur Brindisi

• 6^GIORNATA (25/10/2026) Valtur Brindisi – Halley Campania Avellino Basket 

• 7^GIORNATA (01/11/2026) Gemini Mestre – Valtur Brindisi

• 8^GIORNATA (08/11/2026) Valtur Brindisi – Unieuro Forlì

• 9^GIORNATA (11/11/2026)* Libertas Livorno 1947 – Valtur Brindisi

• 10^GIORNATA (15/11/2026) Valtur Brindisi – Sella Cento

• 11^GIORNATA (22/11/2026) Lumos Pistoia Basket – Valtur Brindisi

• 12^GIORNATA (29/11/2026) Valtur Brindisi – ELAchem Vigevano 1955

• 13^GIORNATA (06/12/2026) Victoria Libertas Pesaro – Valtur Brindisi

• 14^GIORNATA (13/12/2026) Valtur Brindisi – Flats Service Fortitudo Bologna

• 15^GIORNATA (16/12/2026)* Banco di Sardegna Sassari – Valtur Brindisi

• 16^GIORNATA (20/12/2026) Valtur Brindisi – Paperdi Juvecaserta 2021

• 17^GIORNATA (23/12/2026)* Valtur Brindisi – Crifo Wines Ruvo di Puglia

• 18^GIORNATA (30/12/2026)* Dole Basket Rimini – Valtur Brindisi

• 19^GIORNATA (03/01/2027) Valtur Brindisi – UEB Gesteco Cividale

 

GIRONE DI RITORNO SERIE A2 2025/26 

• 20^GIORNATA (10/01/2027) Halley Campania Avellino Basket – Valtur Brindisi

• 21^GIORNATA (17/01/2027) Valtur Brindisi – Gemini Mestre

• 22^GIORNATA (20/01/2027)* Wegreenit Urania Milano – Valtur Brindisi

• 23^GIORNATA (24/01/2027) Valtur Brindisi – Libertas Livorno 1947

• 24^GIORNATA (31/01/2027) Paperdi Juvecaserta 2021 – Valtur Brindisi

• 25^GIORNATA (03/02/2027)* Valtur Brindisi – Victoria Libertas Pesaro

• 26^GIORNATA (07/02/2027) UEB Gesteco Cividale – Valtur Brindisi

• 27^GIORNATA (14/02/2027) Valtur Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

• 28^GIORNATA (21/02/2027) Unieuro Forlì – Valtur Brindisi

• 29^GIORNATA (28/02/2027) Reale Mutua Torino – Valtur Brindisi

• 30^GIORNATA (07/03/2027) Valtur Brindisi – Dole Basket Rimini

• 31^GIORNATA (21/03/2027) Crifo Wines Ruvo di Puglia – Valtur Brindisi

• 32^GIORNATA (27/03/2027) Valtur Brindisi – Ferraroni Juvi Cremona 1952

• 33^GIORNATA (04/04/2027) ELAchem Vigevano 1955 – Valtur Brindisi

• 34^GIORNATA (07/04/2027)* Valtur Brindisi – La T Tecnica Gema Montecatini

• 35^GIORNATA (11/04/2027) Sella Cento – Valtur Brindisi

• 36^GIORNATA (14/04/2027)* Valtur Brindisi – Lumos Pistoia Basket

• 37^GIORNATA (18/04/2027) Flats Service Fortitudo Bologna – Valtur Brindisi

• 38^GIORNATA (25/04/2027) Valtur Brindisi – RSR Sebastiani Rieti

*turni infrasettimanali.

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