Spettacolo

Carovigno celebra i 25 anni del Premio Delfino: in Piazza Nzegna una notte di moda, spettacolo e talento

domenica 16 agosto 2026

CAROVIGNO – Venticinque anni di storia da celebrare nel cuore della città. Questa sera, domenica 16 agosto, a partire dalle ore 21, Piazza Nzegna ospiterà la 25ª edizione del Premio Delfino, appuntamento che negli anni ha costruito una vetrina dedicata allo spettacolo, alla moda, alla cultura e all'impegno sociale.

La manifestazione, realizzata con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Carovigno, sarà diretta artisticamente da Rosanna Tersicci e Annarita Carlucci. Alla conduzione ci sarà Giuseppe Stigliano, volto dello spettacolo pugliese e responsabile dell'agenzia Jonica Eventi.

Particolarmente ricco il parterre degli ospiti attesi sul palco. Tra i protagonisti della serata figurano alcuni volti legati al talent show Amici di Maria De Filippi: Francesco Fasano, ballerino professionista; Riccardo Stimolo, cantante e finalista dell'ultima edizione; Emiliano Fiasco, ballerino anche lui tra i finalisti del programma. A loro si aggiungerà Francesco Marsella, in arte Skino, ballerino professionista.

Un ruolo centrale sarà ancora una volta riservato alla moda. Le modelle ufficiali del Premio Delfino, insieme a una selezione di giovani promesse, sfileranno in passerella presentando le collezioni di brand e stilisti. Un momento pensato non soltanto per celebrare eleganza e creatività, ma anche per offrire spazio e visibilità ai nuovi talenti.

Nato con l'obiettivo di valorizzare personalità e realtà capaci di distinguersi nei rispettivi ambiti, il Premio Delfino raggiunge così il significativo traguardo del quarto di secolo, continuando a intrecciare intrattenimento e attenzione ai temi sociali.

L'appuntamento è quindi per questa sera, domenica 16 agosto, alle ore 21, in Piazza Nzegna a Carovigno, per una serata che celebrerà i 25 anni della manifestazione tra musica, danza, moda e spettacolo.

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