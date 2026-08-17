Ostuni, “Giardini Animati – Visioni Umane”: al Teatro In Pineta va in scena “Tigre” di Clarissa Veronico

OSTUNI – Nono appuntamento per la rassegna “Giardini Animati – Visioni Umane”, in programma giovedì 20 agosto 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro In Pineta, in contrada Camastra.

Sul palco andrà in scena “Tigre”, monologo di Clarissa Veronico, con regia e interpretazione di Monica Contini e produzione Punti Cospicui.

Lo spettacolo affronta con delicatezza, ironia e intensità il tema della malattia e della cura, raccontando quel momento in cui il corpo cambia e il linguaggio di chi sta intorno si riempie di metafore legate alla lotta: essere tigre, leonessa, guerriera. Ma la battaglia, suggerisce il testo, può assumere anche un altro significato e trasformarsi in occasione di consapevolezza, cambiamento e nuova percezione di sé e del mondo.

Il monologo attraversa così dimensione privata e collettiva, intrecciando emozione e leggerezza in un contesto sonoro che richiama l’Africa, evocata come madre ancestrale, e la dimensione più “selvaggia” delle periferie urbane. La giungla diventa metafora del mondo esterno e, allo stesso tempo, dell’animo umano quando si è costretti ad affrontare una prova inattesa.

Nel corso della serata sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Impressioni di Cuba” di Carmen Milone, composta da 25 scatti nati da un viaggio nell’isola caraibica.

Un racconto per immagini che prova ad andare oltre gli stereotipi, restituendo le contraddizioni di Cuba, le difficoltà quotidiane, ma anche la dignità, la cultura, la solidarietà e la capacità di resistenza del suo popolo. La mostra è dedicata alla gente di Cuba e sarà visitabile durante le serate di spettacolo della rassegna “Giardini Animati – Visioni Umane”, sostenuta dalla UILT Puglia.

L’appuntamento è fissato per giovedì 20 agosto alle ore 21:00 presso il Teatro In Pineta di Ostuni. L’ingresso è riservato ai possessori di tessera associativa, mentre lo spettacolo è a oblazione volontaria, con offerta libera e consapevole.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero WhatsApp 347 598 6360.