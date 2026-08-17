Brindisi e Taranto, agricoltura stretta nella morsa della siccità: Cia Due Mari chiede di accelerare sugli 82 milioni per la rete idrica

BRINDISI – L’emergenza idrica continua a mettere sotto pressione l’agricoltura delle province di Brindisi e Taranto. Alle temperature eccezionalmente elevate e alla crescente scarsità d’acqua si aggiunge ora una questione diventata decisiva per la tenuta del comparto: la capacità di trasformare rapidamente le risorse già stanziate in cantieri, lavori e infrastrutture realmente operative.

È su questo fronte che interviene Cia Due Mari, che attraverso il presidente Giannicola D’Amico e il direttore Vito Rubino chiede alla Regione Puglia di accelerare l’utilizzo delle risorse destinate al potenziamento della rete idrica, con particolare riferimento agli 82 milioni di euro previsti per l’area ionica.

L’estate 2026 sta mettendo a dura prova il sistema agricolo pugliese. Le temperature hanno raggiunto picchi di 37,9 gradi, con un indice di calore arrivato fino a 43,6 gradi, mentre nell’ultimo trimestre le medie giornaliere si sono mantenute stabilmente oltre i 30,9 gradi. A questo si aggiunge un deficit idrico che continua ad aggravare una situazione già fortemente compromessa dalle annate 2024 e 2025.

A risentirne sono soprattutto viticoltura, olivicoltura, ortofrutta e allevamenti, settori nei quali la disponibilità di acqua è ormai diventata una condizione imprescindibile per garantire continuità produttiva e sostenibilità economica alle aziende.

Il nodo, però, non riguarda soltanto la quantità della risorsa disponibile. Una parte importante della sfida passa dall’efficienza delle infrastrutture, ancora caratterizzate in diversi tratti da dispersioni, vetustà e criticità che rendono più difficile garantire acqua alle campagne.

Il piano regionale di investimenti prevede complessivamente oltre 177 milioni di euro per interventi di ammodernamento e potenziamento della rete. Una parte consistente di queste risorse, circa 82 milioni, è destinata al territorio ionico.

Tra le opere principali figura l’intubazione dell’adduttore San Giuliano, intervento dal valore di circa 69 milioni di euro, finalizzato al superamento dell’attuale sistema a cielo aperto e alla riduzione delle perdite lungo il percorso.

Sono inoltre previsti circa 7,8 milioni di euro per il nodo di Ginosa, destinati alla manutenzione straordinaria e alla sostituzione delle principali condotte di derivazione, comprese le tubazioni B DN 1600 e DN 1200.

Altri 4,8 milioni di euro riguardano invece l’impianto di Castellaneta, dove sono programmati lavori sui tratti di tubazione della Vasca B4 nel settore Sinni Metaponto 1.

Interventi considerati strategici, ma che per il mondo agricolo potranno produrre effetti reali soltanto nel momento in cui agli stanziamenti seguiranno concretamente procedure, affidamenti e apertura dei cantieri.

Negli anni, la gestione della risorsa idrica in Puglia è stata spesso rallentata da sovrapposizioni di competenze, difficoltà amministrative e tempi lunghi. Il nuovo assetto organizzativo, con l’accentramento della direzione dell’Arif e la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica affidate a un’unica figura operativa, Francesco Ferraro, punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure.

Cia Due Mari guarda con attenzione a questa nuova fase amministrativa, ma mette in guardia dal rischio che autorizzazioni e passaggi burocratici possano nuovamente rallentare interventi già finanziati.

La richiesta alla Regione è quindi quella di imprimere una forte accelerazione alla spesa e all’avvio delle opere.

Per gli agricoltori delle province di Brindisi e Taranto, infatti, il fattore tempo è diventato determinante. Ogni nuova stagione siccitosa aumenta la pressione sulle colture e rende ancora più evidente la fragilità di una rete che, in diversi punti, continua a disperdere una parte significativa dell’acqua prima che possa raggiungere i terreni.

Il potenziamento delle infrastrutture idriche non rappresenta dunque soltanto un investimento pubblico, ma una condizione essenziale per consentire all’agricoltura pugliese di affrontare gli effetti di un clima sempre più estremo e garantire prospettive alle aziende del territorio.

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