Spettacolo

Brindisi, “Meridiani d’Estate” porta due concerti sulla Scalinata Virgilio: Gianluigi Cosi e SENZA CRI protagonisti il 27 agosto

lunedì 17 agosto 2026

BRINDISI – Due concerti, due generazioni e due modi differenti di raccontare la canzone italiana. Giovedì 27 agosto, la Scalinata Virgilio ospiterà una nuova serata di “Meridiani d’Estate 2026”, la rassegna culturale e di spettacolo organizzata dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Il programma prenderà il via alle 20.30 con Gianluigi Cosi e “La notte dei cantautori”, un viaggio attraverso oltre mezzo secolo di musica italiana. Alle 22, invece, sarà il turno di SENZA CRI, artista brindisino che tornerà a esibirsi nella sua città con un live tra pop contemporaneo, suggestioni urban e ricerca sonora.

Gianluigi Cosi sarà voce e chitarra della formazione “Gigi & I soliti accordi”, completata da Fabio Masi alla chitarra elettrica, Silvia La Grotta al violino, Adriano Lazzari al pianoforte ed Enzo Marrazza alla batteria.

“La notte dei cantautori” proporrà un percorso attraverso alcune delle pagine più significative della musica italiana, intrecciando repertori e generazioni. In scaletta brani di Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Lucio Battisti, Pino Daniele, Riccardo Cocciante, Rino Gaetano, Fabrizio De André, Ivan Graziani, Gino Paoli, Franco Califano, Franco Battiato, Sergio Endrigo e Jimmy Fontana, insieme a incursioni più vicine alla scena contemporanea.

Tra i brani proposti figurano “L’isola che non c’è”, “Anna e Marco”, “La casa in riva al mare”, “Generale”, “Rimmel”, “Con il nastro rosa”, “La luce dell’Est”, “A mano a mano”, “Aida”, “Andrea”, “Il cielo in una stanza”, “Centro di gravità permanente”, “Io che amo solo te”, “La canzone del sole”, “Il mondo” e “Che sarà”.

Alle 22 la scena cambierà con SENZA CRI, cantautore brindisino dalla scrittura introspettiva e personale. Il suo live porterà sulla Scalinata Virgilio un linguaggio musicale più contemporaneo, costruito attraverso pop, sonorità urban e una forte attenzione alle parole.

Al centro delle sue canzoni ci sono esperienze personali, relazioni e fragilità che diventano racconto collettivo attraverso immagini quotidiane, contrasti e aperture sonore. Il ritorno nella città d’origine rappresenterà uno dei momenti più attesi della serata.

La scelta di affiancare Gianluigi Cosi e SENZA CRI costruisce così un ideale ponte tra la grande tradizione cantautorale italiana e le forme più recenti della scrittura musicale. Due concerti autonomi ma legati da un elemento comune: la centralità delle parole e del rapporto diretto con il pubblico.

L’appuntamento è per giovedì 27 agosto sulla Scalinata Virgilio di Brindisi: Gianluigi Cosi salirà sul palco alle 20.30, mentre il concerto di SENZA CRI inizierà alle 22.

L’ingresso è libero.

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