Cisternino, nasce il Beer Fest: il 21 e 22 agosto due serate tra birra artigianale, musica e sapori locali

CISTERNINO – Debutta il Cisternino Beer Fest, nuovo appuntamento dell’estate cistranese in programma venerdì 21 e sabato 22 agosto all’Area Miravalle, nella cornice ai piedi della pineta comunale. Due serate pensate per unire cultura della birra artigianale, musica dal vivo, enogastronomia e valorizzazione delle realtà del territorio.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino” in collaborazione con il Birrificio Punzi, con il sostegno del Comune di Cisternino e il contributo della BCC di Locorotondo.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il mondo della birra artigianale, raccontato attraverso degustazioni e momenti di approfondimento curati dal Birrificio Punzi. Accanto alla proposta brassicola troveranno spazio food e musica dal vivo, con un programma costruito per coinvolgere appassionati e semplici curiosi.

La prima serata, venerdì 21 agosto dalle 19:30, vedrà salire sul palco l’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”, seguita dal live di Zinharua e, in chiusura, dal MARS DJ Set.

Il programma proseguirà sabato 22 agosto, sempre dalle 19:30, con i giovani musicisti dell’AMC, il preshow affidato a Disco Bizzarro, quindi il live dei Flaminio Maphia e, a seguire, il Disco Bizzarro DJ Set.

«Con il Cisternino Beer Fest vogliamo dare vita a un nuovo appuntamento capace di unire tradizione e innovazione, valorizzando il nostro territorio attraverso la cultura della birra artigianale, la musica e la convivialità. Un'occasione per vivere Cisternino in una veste diversa, all'insegna della qualità e della condivisione, chiaramente con l’apporto della musica made in Cisternino della nostra Orchestra di fiati “Vitino Zizzi” e di alcuni musici AMC che apriranno le due serate. Una festa resa possibile grazie alla collaborazione con Birrificio Punzi ed il sostegno del Comune di Cisternino e della BCC di Locorotondo», dichiara il presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” Claudio Siliberti.

La prima edizione del Cisternino Beer Fest punta così a ritagliarsi uno spazio stabile nel calendario estivo locale, proponendo due serate di aggregazione in uno dei luoghi più suggestivi del borgo, tra musica, gusto e convivialità.