OSTUNI, IL 21 AGOSTO PROIEZIONE DI “THE SEA” E DIBATTITO SULLA PALESTINA CON L’ON. PALMISANO

OSTUNI - Dopo aver promosso la proiezione del film The Sea al Parlamento europeo, l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano porta la pellicola anche a Ostuni, con un'iniziativa aperta alla cittadinanza per approfondire il tema dei diritti umani e della condizione del popolo palestinese.

L'appuntamento è in programma venerdì 21 agosto, alle ore 20.00, presso il Chiostro di San Francesco di Ostuni. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione su Eventbrite.

Diretto da Shai Carmeli Pollak e prodotto da Baher Agbariya, The Sea racconta la storia di Khaled, un ragazzo palestinese che sogna di vedere il mare per la prima volta. Un desiderio semplice e universale che si scontra con i confini, i controlli e le limitazioni alla libertà di movimento, trasformandosi in un racconto di infanzia, occupazione e resistenza.

«Dopo aver voluto questo film al Parlamento europeo – dichiara Valentina Palmisano – ho ritenuto importante portarlo anche nel nostro territorio. Credo che il cinema possa essere uno strumento straordinario per comprendere realtà spesso raccontate solo attraverso i numeri o la cronaca. Dietro ogni conflitto ci sono persone, famiglie, bambini e diritti che non possono essere dimenticati».

La proiezione sarà seguita da un momento di confronto pubblico dedicato alla situazione in Palestina, alla tutela dei diritti fondamentali e al ruolo che l'Europa è chiamata a svolgere nella promozione della pace e del diritto internazionale.

Dopo i saluti istituzionali del Commissario straordinario del Comune di Ostuni, Erminia Cicoria, interverranno l'eurodeputata Valentina Palmisano, l'eurodeputata Carolina Morace, il deputato del Movimento 5 Stelle e coordinatore regionale Leonardo Donno e il coordinatore provinciale M5S Ruggiero Valzano.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita, previa prenotazione tramite Eventbrite.