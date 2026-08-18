Teatro

Mesagne, il 27 agosto Leonardo Mendolicchio porta in scena “Fragili” in piazza Orsini del Balzo

martedì 18 agosto 2026

MESAGNE – Un monologo teatrale per raccontare le fragilità degli adolescenti, ma anche quelle degli adulti chiamati ad accompagnarli nella crescita. Giovedì 27 agosto, alle ore 21, in piazza Orsini del Balzo, Leonardo Mendolicchio porterà in scena “Fragili – Maneggiare i figli. Maneggiare se stessi”, spettacolo a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Al centro del lavoro teatrale c’è uno dei temi più delicati della società contemporanea: essere genitori nell’era dei social network, degli algoritmi e di modelli culturali in continua trasformazione.

Attraverso storie, riflessioni, ironia ed emozioni, Mendolicchio accompagna il pubblico in un percorso che parte dalla propria esperienza professionale di psichiatra e psicoanalista per interrogarsi sul rapporto tra genitori e figli, sull’ascolto e sulle nuove forme di disagio che interessano soprattutto gli adolescenti.

“Fragili” non nasce come una conferenza o una lezione specialistica, ma come un vero racconto teatrale, costruito per mettere in relazione esperienza clinica e vita quotidiana. Una riflessione sul significato dell’educazione e sul ruolo che madri, padri ed educatori possono ancora avere in un contesto nel quale identità, relazioni e percezione di sé sono sempre più influenzate dalla dimensione digitale.

Lo spettacolo è rivolto non soltanto ai genitori, ma anche a educatori, insegnanti e a quanti desiderano comprendere più a fondo i cambiamenti culturali e sociali che stanno ridefinendo il rapporto tra le nuove generazioni e il mondo degli adulti.

Leonardo Mendolicchio è psichiatra e psicoanalista, membro della Scuola lacaniana di psicoanalisi e dell’Associazione mondiale di psicoanalisi. È direttore del Centro disturbi del comportamento alimentare e del laboratorio di ricerca di Neuroscienze Metaboliche dell’Istituto Auxologico Italiano e svolge attività di docenza universitaria.

È inoltre fondatore del progetto Food For Mind e autore di diversi saggi dedicati alla salute mentale, ai disturbi alimentari e alle dinamiche familiari, tra cui Fragili, L’amore è un sintomo e Diventerai uomo. Crescere un figlio oltre il mito della virilità. È anche consulente e autore di programmi televisivi di divulgazione dedicati ai temi della salute e del disagio psicologico.

L’appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto alle ore 21 in piazza Orsini del Balzo, a Mesagne. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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