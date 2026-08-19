Puglia, cresce la filiera della birra: 119 attività, sette sono nel Brindisino

PUGLIA – La birra artigianale e agricola conquista sempre più spazio nel panorama agroalimentare pugliese. Sono 119 le attività brassicole presenti sul territorio regionale tra birrifici, beer firm e brew pub, con una filiera che punta sempre più a legare la produzione alle materie prime locali. Sette le realtà censite nella provincia di Brindisi.

È il quadro tracciato da Coldiretti Puglia, che sottolinea come il settore abbia progressivamente sviluppato un modello produttivo capace di partire dai campi e arrivare direttamente al bicchiere, valorizzando cereali e altri prodotti dell'agricoltura regionale.

A guidare la distribuzione territoriale è la provincia di Bari con 34 attività, seguita da Lecce con 31, Foggia con 22, Taranto con 16, BAT con 9 e Brindisi con 7.

Alla crescita numerica si accompagna la ricerca di una maggiore identità territoriale. Orzo, luppolo e cereali rappresentano naturalmente la base della produzione, ma nei birrifici pugliesi trovano spazio anche varietà e ingredienti legati alla tradizione agricola. Tra i cereali indicati da Coldiretti figurano Senatore Cappelli, Risciola, Timilia, Russello e grano Buono di Rutigliano.

Non mancano sperimentazioni con prodotti fortemente riconoscibili del territorio: dalle carrube ai fichi, dal carciofo alla canapa fino alle foglie di ulivo, utilizzati per realizzare ricette originali e rafforzare il legame tra la birra e i luoghi nei quali viene prodotta.

Un settore che sta ottenendo riconoscimenti anche a livello nazionale. Alla XXI edizione di Birra dell’Anno 2026, organizzata da Unionbirrai a Rimini, la Puglia ha ottenuto cinque riconoscimenti complessivi, tra cui due medaglie d'oro. Alla competizione hanno partecipato 212 produttori con 1.746 birre suddivise in 46 categorie.

Tra le realtà pugliesi si è distinta Birranova di Conversano, vincitrice con “Ruffiana” nella categoria White Italian Grape Ale e con “Hop Gainer” nella nuova categoria dedicata alle birre low e no alcohol. La stessa Hop Gainer ha quindi conquistato il primo posto in uno dei segmenti emergenti del mercato brassicolo.

Proprio le birre a basso o nullo contenuto alcolico rappresentano una delle tendenze più evidenti degli ultimi anni. Già i dati nazionali relativi al 2024 indicavano per il segmento low/no alcohol una crescita del 13,4% rispetto all'anno precedente, fino a raggiungere il 2,11% dei consumi complessivi di birra.

Per Coldiretti Puglia, tuttavia, la prospettiva più interessante resta quella della birra agricola a chilometro zero. La trasformazione delle materie prime prodotte direttamente dalle aziende o reperite attraverso filiere locali permette infatti di aumentare il valore aggiunto dell'attività agricola e di creare nuove opportunità economiche.

Produzione e agricoltura possono inoltre intrecciarsi con turismo ed enogastronomia. Diversi birrifici affiancano ormai all'attività produttiva visite, degustazioni ed esperienze didattiche, utilizzando la birra anche come strumento per raccontare il territorio.

La crescita del comparto porta con sé anche nuove professionalità: non soltanto mastri birrai, ma esperti di degustazione, comunicazione, accoglienza e promozione delle produzioni locali.

La sfida, secondo Coldiretti Puglia, sarà adesso consolidare ulteriormente il rapporto tra birrifici e agricoltura regionale, aumentando l'impiego di materie prime italiane e pugliesi e rendendone più riconoscibile l'origine ai consumatori.

Una filiera che, soprattutto per le aziende agricole, può diventare così un'ulteriore occasione di diversificazione, occupazione e valorizzazione economica delle produzioni locali: dal campo al bicchiere.

I birrifici artigianali del Brindisino

Gruit – Brindisi

Tra le realtà storiche del territorio, attivo dal 2006. Produce birre artigianali biologiche, crude e non pastorizzate, con una particolare attenzione alle materie prime e all'orzo del territorio. Tra le sperimentazioni anche produzioni con ingredienti tipicamente pugliesi, come il carciofo.

Birrapulia – Ostuni

Birrificio artigianale ostunese, inserito da anni nel panorama delle produzioni brassicole della provincia.

Federico II – Oria

Birrificio artigianale nato nel 2018. La produzione comprende diversi stili, dalle IPA alle Bitter, passando per Belgian Strong Ale e Weiss.

Birrificio Punzi – Cisternino

Realtà artigianale della Valle d'Itria con diverse produzioni ed etichette proprie, tra cui la Golden Ale “Aurus”.

Aleph – San Pancrazio Salentino

Microbirrificio nato da un progetto familiare e dedicato alla produzione di birre artigianali.

Verso Sud – Mesagne

Microbirrificio mesagnese legato al territorio e presente negli anni anche in manifestazioni e iniziative dedicate alla birra artigianale pugliese.

Demibeer – San Pancrazio Salentino

Una delle realtà nate nel territorio di San Pancrazio Salentino e presenti nel panorama della produzione brassicola artigianale brindisina.