Politica

Carovigno, Lanzilotti ritira le dimissioni: «Riparto dai cittadini, ma restano i nodi politici»

giovedì 20 agosto 2026

CAROVIGNO – Il sindaco Massimo Lanzilotti ha deciso di ritirare le dimissioni e proseguire il proprio mandato. Una scelta, spiega il primo cittadino, maturata dopo giorni di riflessione e confronto con la comunità, pur riconoscendo che restano ancora irrisolti alcuni nodi politici all’interno della maggioranza

La nota del sindaco:

È una decisione maturata con grande senso di responsabilità, pensando prima di tutto ai cittadini e alla città che ho l’onore di rappresentare. Ho ascoltato le preoccupazioni, le difficoltà e le tante richieste che mi sono state rivolte, così come ho sentito forte l’affetto e la vicinanza che in questi giorni mi avete dimostrato.

Non posso ignorare tutto questo.

Ritiro le dimissioni perché credo che, davanti alle responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità, sia doveroso fare ogni tentativo possibile per continuare a lavorare nell’interesse della città.

Sarebbe però sbagliato nasconderci dietro facili entusiasmi: i problemi all’interno dei gruppi politici non sono ancora risolti e restano questioni importanti da affrontare con serietà, chiarezza e senso di responsabilità.

Il mio impegno, tuttavia, non può essere condizionato dalle difficoltà della politica. Al centro devono tornare i cittadini, i loro bisogni, le loro preoccupazioni e il futuro della nostra città.

Riparto da qui, con la consapevolezza delle difficoltà ma anche con la volontà di cercare, ancora una volta, una strada possibile.

Grazie a chi mi ha manifestato affetto, fiducia e vicinanza. È soprattutto verso queste persone e verso tutta la comunità che sento oggi il dovere di assumermi fino in fondo le mie responsabilità.

Massimo Lanzilotti

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