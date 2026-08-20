Cronaca

Francavilla Fontana, assalto nella notte al bancomat UniCredit: ATM fatto esplodere, colpo fallito

giovedì 20 agosto 2026

FRANCAVILLA FONTANA – Un forte boato ha interrotto la quiete del centro cittadino nella notte tra mercoledì e giovedì. Poco dopo le 3, alcuni malviventi hanno preso di mira lo sportello ATM della filiale UniCredit di corso Umberto I, a poca distanza dal Castello Imperiali.

Secondo le prime ricostruzioni, per forzare il bancomat sarebbe stata utilizzata la cosiddetta tecnica della “marmotta”, con un dispositivo esplosivo inserito nello sportello automatico. La deflagrazione, avvertita distintamente da numerosi residenti, ha provocato danni alla struttura che ospita l'ATM.

Nonostante la violenza dell'esplosione, il colpo sarebbe fallito: stando alle informazioni emerse nelle ore successive, i malviventi non sarebbero riusciti a impossessarsi del denaro e avrebbero abbandonato rapidamente la zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, e le forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti.

Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione dell'assalto e sull'identificazione dei responsabili. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che vengono acquisite e analizzate dagli investigatori.

L'episodio riporta l'attenzione sul fenomeno degli assalti esplosivi agli sportelli automatici, già registrato in diverse occasioni nel territorio brindisino e in altre aree della Puglia.

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