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Puglia, ondata di calore dal 22 agosto: allerta di livello 3. Le raccomandazioni per proteggersi

giovedì 20 agosto 2026

Puglia, ondata di calore dal 22 agosto: allerta di livello 3. Le raccomandazioni per proteggersi

 

PUGLIA – Una nuova ondata di calore è attesa sulla regione a partire da sabato 22 agosto. In base al bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, è previsto il livello 3 di allerta, il più elevato, con condizioni che possono rappresentare un rischio non soltanto per anziani, bambini molto piccoli e persone affette da patologie croniche, ma anche per persone sane e attive.

 

Le ondate di calore sono caratterizzate da temperature particolarmente elevate che persistono per almeno tre giorni consecutivi e possono essere accompagnate da forte umidità, intenso irraggiamento solare e scarsa ventilazione. Condizioni che rendono ancora più importante adottare comportamenti adeguati, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

 

La Regione Puglia, attraverso Prevenzione Puglia, richiama quindi le indicazioni del Ministero della Salute per limitare i rischi legati alle alte temperature.

 

Bere molta acqua e preferire un'alimentazione leggera

 

Una corretta idratazione è fondamentale. Il consiglio è di bere molta acqua durante la giornata, prestando particolare attenzione a bambini e anziani, nei quali il naturale meccanismo che regola lo stimolo della sete può essere immaturo o alterato.

 

È opportuno evitare alcolici e bevande ghiacciate e scegliere un'alimentazione leggera, privilegiando frutta fresca e verdura.

 

Particolare attenzione anche ai farmaci: chi segue una terapia non deve sospenderla autonomamente. I medicinali devono inoltre essere conservati lontano dalle fonti di calore e dall'irradiazione solare diretta.

 

Abiti leggeri, cappello e protezione solare

 

Quando è necessario uscire, è preferibile indossare abiti comodi, leggeri e traspiranti, possibilmente in lino o cotone, evitando le fibre sintetiche e scegliendo colori chiari.

 

Per l'esposizione ai raggi solari vengono raccomandati cappello e occhiali da sole, insieme all'utilizzo sulla pelle di creme con un alto fattore di protezione.

 

Evitare le ore più calde: spostamenti prima delle 11 o dopo le 18

 

Tra le indicazioni più importanti c'è quella di non esporsi al caldo e al sole diretto durante le ore più calde della giornata.

 

Quando possibile, gli spostamenti e i viaggi dovrebbero essere programmati prima delle 11 o dopo le 18, riducendo così l'esposizione alle temperature più elevate.

 

Massima attenzione anche alle automobili parcheggiate al sole: bambini, anziani, persone fragili e animali non devono mai essere lasciati all'interno di un veicolo esposto al sole, neppure per una breve sosta.

 

Attivo il numero gratuito 1500

 

Per fornire informazioni e indicazioni alla popolazione, il Ministero della Salute, in collaborazione con Inail, ha attivato il numero di pubblica utilità 1500, gratuito e operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi.

 

Con il livello 3 di allerta, le raccomandazioni non riguardano dunque esclusivamente le categorie tradizionalmente considerate più vulnerabili. In presenza di temperature estreme e prolungate, infatti, gli effetti negativi sulla salute possono interessare anche persone sane, soprattutto in caso di esposizione prolungata al sole o di attività fisica nelle ore più calde.

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