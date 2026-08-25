Lavoro

Brindisi, 128 posti di lavoro disponibili: sanità, commercio e metalmeccanico trainano le assunzioni

martedì 25 agosto 2026

BRINDISI – Sono 128 le figure professionali ricercate questa settimana nel territorio provinciale, distribuite attraverso 61 annunci attivi. È quanto emerge dal 32° report 2026 elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che fotografa le opportunità occupazionali pubblicate attraverso i Centri per l’impiego.

A offrire il maggior numero di possibilità è questa volta il settore sanitario, con 27 risorse ricercate, seguito a brevissima distanza dal commercio, con 26 posti disponibili. Consistente anche la domanda proveniente dal metalmeccanico, che conta 22 posizioni, e dall’edilizia, con 17 figure professionali richieste.

Opportunità arrivano inoltre dal turismo, con 15 posti, e dalla ristorazione, con 10. Completano il quadro trasporti e pulizie, con tre risorse ricercate per ciascun comparto, logistica con due, mentre servizi, settore contabile e artigianato registrano una posizione ciascuno.

Nel complesso, dunque, il nuovo report conferma un mercato del lavoro provinciale caratterizzato da richieste che interessano professionalità e livelli di esperienza differenti, con occasioni distribuite tra numerosi comparti produttivi.

Alle offerte disponibili sul territorio brindisino si aggiungono le opportunità di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, il programma che favorisce la mobilità professionale nei Paesi europei.

ARPAL segnala inoltre la presenza di opportunità formative rivolte a diplomati e disoccupati, corsi serali destinati agli adulti e iniziative collegate ai programmi dedicati ai giovani e ai NEET.

Gli annunci vengono aggiornati quotidianamente sul portale regionale LavoroXTe Puglia, attraverso il quale gli interessati possono consultare le singole posizioni e presentare direttamente la propria candidatura utilizzando lo SPID.

Per ricevere assistenza nella ricerca di un'occupazione o maggiori informazioni sulle opportunità disponibili, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori dei Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30, mentre il giovedì pomeriggio l'accesso è previsto su appuntamento.

Per il CPI di Brindisi è disponibile il numero 0831 1568068, per quello di Francavilla Fontana lo 0831 1568035 e per il CPI di Ostuni lo 0831 1568001.

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