Francavilla Fontana, “Bernini liquido”: arte, vino e Barocco tra Castello Imperiali e Giardino Pensile

FRANCAVILLA FONTANA – Arte, vino e territorio si incontrano giovedì 27 agosto a Francavilla Fontana con “Bernini liquido”, un evento che accompagnerà i partecipanti tra il Castello Imperiali, i vicoli del centro storico e il nuovo Giardino Pensile.

L’iniziativa, promossa da Puglia Walking Art, FareZero e Melillo – Salento Divino, si inserisce nel percorso culturale legato a “Barocco e Neobarocco” e propone una formula che unisce la visita alle opere, la degustazione di vini e la scoperta del patrimonio storico della città.

La partenza è prevista alle ore 19 dal Castello Imperiali, dove i partecipanti potranno osservare i dipinti della mostra “Barocco e Neobarocco”, accompagnati da una selezione di vini dell’azienda agricola Melillo.

Il percorso proseguirà poi attraverso i vicoli del centro storico di Francavilla Fontana, con racconti e curiosità dedicati all’arte, al territorio e alla cultura del vino. Tappa conclusiva sarà il nuovo Giardino Pensile, dove è prevista una degustazione.

L’obiettivo degli organizzatori è andare oltre la tradizionale formula dell’aperitivo abbinato a una mostra, trasformando la serata in un’esperienza partecipativa fatta di incontri, intrattenimento e approfondimenti.

“Bernini liquido” diventa così un’occasione per riscoprire Francavilla Fontana attraverso alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi, mettendo in relazione il patrimonio barocco della città con l’arte contemporanea e le produzioni enologiche del territorio.