Brindisi, Festa Patronale 2026: il programma completo. Il 5 settembre la storica Processione a Mare

BRINDISI – Fede, tradizione, cultura, solidarietà e spettacolo si intrecciano nel ricco programma della Festa Patronale 2026 in onore dei Santi Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi. Un’edizione particolarmente significativa, che coincide con i 250 anni dalla prima Processione a Mare, risalente al 1776.

Gli appuntamenti prenderanno il via giovedì 27 agosto e accompagneranno la città fino a lunedì 7 settembre, con il momento più atteso fissato per sabato 5 settembre, quando le reliquie e le statue dei Santi Patroni torneranno a solcare le acque del porto di Brindisi.

Si parte dai quartieri

L’introduzione alla Festa è prevista giovedì 27 agosto, alle 19, con l’arrivo delle reliquie dei Santi Patroni nella parrocchia San Nicola, al quartiere Paradiso. Seguiranno la preghiera dei Vespri e una Lectio Divina in preparazione ai festeggiamenti, curata dal parroco don Salvatore Tardio.

La Festa entrerà nel vivo sabato 29 agosto. In mattinata, dalle 9.30 alle 11, sarà possibile accostarsi alle confessioni. Dalle 17.30 alle 21.30, in piazza Duomo, spazio alla donazione di sangue promossa dall’Avis. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa nel Santuario di Santa Maria degli Angeli, presieduta da don Rino De Paola, rettore del Seminario dell’Ordinariato Militare.

Alle 19.30 partirà la processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo da Brindisi, dal Santuario alla Basilica Cattedrale. Alle 21, nella palestra Oddo, ex Galiano, si svolgerà il Pentagonale di basket “Santi Patroni”.

Gli appuntamenti dal 30 agosto al 3 settembre

Domenica 30 agosto, nella Basilica Cattedrale, saranno celebrate le Messe delle 10 e delle 11.30, mentre dalle 11 alle 12.30 saranno disponibili le confessioni. Alle 19 è prevista un’ulteriore celebrazione eucaristica e alle 20 piazza Duomo ospiterà il musical “Caino e Abele”, a cura della parrocchia San Nicola.

Da lunedì 31 agosto prenderà il via, dalle 9 alle 12.30, il Patroratorio – Festa Patronale dei ragazzi. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19, piazza Duomo ospiterà la raccolta alimentare e di materiale di cancelleria organizzata dal Cisom. Alle 19, in Cattedrale, sarà celebrata la Messa per la pace e la giustizia con la partecipazione di diverse parrocchie cittadine.

Alle 20, nel Cortile della Cattedrale, spazio alla tavola rotonda “Magnifica Humanitas – sulla custodia della persona umana nel tempo dell’I.A.”. Interverranno don Matteo Prodi, parroco, docente e responsabile della Scuola Diocesana di impegno socio-politico, e il professor Salvatore Giuliano, dirigente dell’IISS “Ettore Majorana” di Brindisi. Modererà la giornalista Chiara Criscuolo de “Il Nuovo Quotidiano di Puglia”.

Martedì 1 settembre proseguiranno il PatrOratorio e la raccolta alimentare e di cancelleria. Alle 19, nella Basilica Cattedrale, sarà celebrata la Messa pro custodia creationis, con la consegna del messaggio per la Giornata della Custodia del Creato a cura degli uffici diocesani della Pastorale Sociale e dell’Ecumenismo e Dialogo interreligioso.

Alle 20 il Cortile della Cattedrale ospiterà una serata intergenerazionale con “La FrISARMONICA”, il fisarmonicista Tanino Delicarri e i produttori Coldiretti.

Mercoledì 2 settembre, oltre agli appuntamenti dedicati ai ragazzi e alle confessioni, alle 16 è prevista una visita guidata lungo il percorso delle chiese del centro storico, curata dall’associazione Le Colonne. Alle 19 sarà celebrata la Messa “In tempo di guerra e disordini”, presieduta da don Mario Gargiulo, vicario episcopale per i Servizi Generali. Alle 21 la Scalinata Virgilio ospiterà l’adorazione eucaristica “Magnifica Humanitas”, a cura dell’associazione RUAHart Artistic Worship.

Giovedì 3 settembre, alle 9.30, nuova visita guidata alle chiese del centro storico. Alle 19, in Cattedrale, don Mimmo Roma presiederà la celebrazione in occasione del suo 12° anniversario sacerdotale. Alle 20 sarà invece consegnato il Premio Santi Patroni Città di Brindisi.

Il 4 settembre la processione verso il Tosello e il Palio dell’Arca

Il programma di venerdì 4 settembre prevede alle 19 la Santa Messa nella Basilica Cattedrale, presieduta da monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto.

Alle 20.30 partirà da piazza Duomo la processione con le statue di San Teodoro e San Lorenzo, diretta verso il tradizionale Tosello all’incrocio dei corsi. Nella stessa occasione saranno accese le luminarie.

Alle 21.30, nello specchio d’acqua davanti alla Scalinata Virgilio, si terrà il Palio dell’Arca, organizzato dall’associazione Remuri.

Sabato 5 settembre la grande Processione a Mare

Il momento centrale della Festa Patronale arriverà sabato 5 settembre. La giornata inizierà con il PatrOratorio e le confessioni, mentre dalle 10 piazza Duomo ospiterà un raduno di auto e moto d’epoca.

Alle 18.30 le reliquie dei Santi Patroni partiranno dal Castello Alfonsino – Forte a Mare in direzione del Porticciolo.

Alle 19 avrà quindi inizio la solenne Processione a Mare, appuntamento che nel 2026 celebra i 250 anni dalla prima edizione del 1776. Reliquie e statue dei Patroni partiranno dal Porticciolo Turistico per raggiungere il porto interno, con sbarco sulla banchina davanti alla Scalinata Virgilio. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva da Antenna Sud.

Dopo lo sbarco sono previsti gli interventi dell’Arcivescovo e del Sindaco, la consegna delle chiavi della città e l’alzabandiera della Pace.

Intorno alle 21 il cielo di Brindisi sarà illuminato dai fuochi pirotecnici. A seguire partirà la solenne processione con reliquie e statue dei Santi Patroni dalla banchina fino alla Basilica Cattedrale.

Domenica 6 settembre il Pontificale con l’arcivescovo Intini

Domenica 6 settembre saranno celebrate le Messe delle 10 e delle 11.30 in Cattedrale. Alle 20, in piazza Duomo, è in programma la solenne Messa Pontificale, presieduta dall’arcivescovo monsignor Giovanni Intini e trasmessa in diretta da Antenna Sud.

Il 7 settembre la chiusura con processione e teatro in vernacolo

La Festa Patronale si concluderà lunedì 7 settembre. Alle 19, nella Basilica Cattedrale, la Santa Messa sarà presieduta da monsignor Pio Conte, rettore del Santuario.

Alle 20 partirà la processione con le reliquie di San Lorenzo da Brindisi, dalla Basilica Cattedrale verso il Santuario di Santa Maria degli Angeli, passando dall’incrocio dei corsi.

A chiudere il lungo calendario, alle 21 sulla Scalinata Virgilio, sarà “Quattru risati pi Brindisi mia”, spettacolo della seconda edizione del Festival di Teatro in Vernacolo Brindisino, con la partecipazione delle compagnie Il Sipario, Anti&Mino, I Teatranti e Li Tre CumpAri.

Un programma che per quasi due settimane accompagnerà Brindisi verso il cuore della sua tradizione religiosa e popolare, con un’edizione destinata ad assumere un particolare valore storico grazie al 250° anniversario della Processione a Mare.