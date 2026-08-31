Lavoro

Brindisi, 110 posti di lavoro disponibili: commercio, metalmeccanico ed edilizia i settori con più opportunità

lunedì 31 agosto 2026

BRINDISI – Sono 110 le figure professionali ricercate in provincia di Brindisi, attraverso 56 annunci attualmente attivi sul portale regionale “LavoroXTe”. È quanto emerge dal 33° report settimanale del 2026 elaborato dall’Ambito territoriale di Brindisi di ARPAL Puglia, che fotografa le principali opportunità occupazionali disponibili sul territorio.

A offrire il maggior numero di posti questa settimana è il commercio, con 25 figure ricercate. Subito dopo si colloca il settore metalmeccanico con 20 posti, mentre sono 17 le opportunità nell’edilizia.

Buona anche la richiesta proveniente dalle attività legate al turismo e alla ristorazione: il turismo conta 15 posizioni disponibili, mentre nella ristorazione sono 12.

Completano il quadro il settore tessile, con 6 figure ricercate; trasporti, sociale e pulizie, con 3 opportunità ciascuno; logistica con 2. Un posto, rispettivamente, è disponibile nei settori dei servizi, della sanità, della contabilità e dell’artigianato.

Nel complesso, dunque, le opportunità interessano professionalità e livelli di esperienza differenti e confermano un mercato del lavoro locale caratterizzato da richieste provenienti da numerosi comparti produttivi.

Il report di ARPAL Puglia non si limita alle offerte presenti in provincia. Sono segnalate anche diverse possibilità di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, il servizio che favorisce la mobilità professionale dei lavoratori all’interno dello spazio europeo.

Spazio anche alla formazione. Tra le possibilità segnalate figurano corsi rivolti a diplomati e disoccupati, percorsi serali destinati agli adulti e le opportunità collegate ai programmi rivolti ai giovani e ai NEET.

Gli annunci vengono aggiornati quotidianamente sul portale regionale LavoroXTe Puglia, attraverso il quale gli interessati possono consultare le singole posizioni e presentare direttamente la propria candidatura utilizzando lo SPID.

Per conoscere tempestivamente le nuove offerte è possibile inoltre seguire i canali informativi dei Centri per l’impiego di Brindisi e provincia e consultare il portale SINTESI Brindisi.

Per assistenza nella ricerca delle opportunità o nella presentazione delle candidature è possibile rivolgersi agli operatori dei Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30; il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Il 33° report conferma quindi una settimana particolarmente ricca di possibilità, con 110 posti complessivamente disponibili e una domanda concentrata soprattutto nei comparti del commercio, del metalmeccanico, dell’edilizia, del turismo e della ristorazione.

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