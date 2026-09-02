Giochi del Mediterraneo, argento per l’Italia nel basket 3x3: sul podio la brindisina Giorgia Amatori

BRINDISI – C’è anche Brindisi sul podio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La Nazionale italiana femminile di basket 3x3 ha conquistato la medaglia d’argento e tra le protagoniste del quartetto azzurro c’è Giorgia Amatori, cestista brindisina classe 2003.

Le Azzurre, guidate da coach Agostino Origlio, hanno concluso il torneo al secondo posto dopo essersi arrese soltanto alla Spagna nella finale disputata nella suggestiva cornice dei Giardini di Villa Peripato, a Taranto. La formazione iberica si è imposta per 13-11 al termine di una partita equilibrata, consegnando all’Italia un argento comunque di grande valore.

Amatori ha condiviso questa avventura con Ilaria Bernardi, Loredana Ngamene Takougang e Nancy N’Guessan, formando un gruppo capace di arrivare imbattuto fino alla sfida per il titolo.

Il cammino italiano era cominciato con due vittorie nella fase a gironi. Le Azzurre hanno superato prima la Grecia per 13-11 e successivamente il Kosovo con un netto 18-7, chiudendo il raggruppamento al primo posto. Nella seconda partita anche la brindisina Amatori ha lasciato il segno in attacco, realizzando 5 punti.

Nel tabellone a eliminazione diretta l’Italia ha poi battuto il Portogallo per 16-12 nei quarti di finale. Ancora più combattuta la semifinale contro la Francia, risolta dalle Azzurre sul filo dell’equilibrio con il punteggio di 11-10.

Un successo che ha spalancato all’Italia le porte della finale e assicurato matematicamente una medaglia.

Nell’ultimo atto del torneo è arrivata la sfida contro la Spagna. Le due Nazionali hanno dato vita a una gara combattuta, conclusa sul 13-11 per le iberiche. Per l’Italia è arrivato così il secondo gradino del podio mediterraneo.

La medaglia assume un significato particolare anche per il movimento cestistico brindisino. Giorgia Amatori, nata a Brindisi l’11 aprile 2003, è un’ala di 178 centimetri che negli ultimi anni si è fatta strada nei campionati nazionali e nel circuito azzurro.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Pallacanestro Femminile Umbertide in Serie A2, proseguendo un percorso che l’ha portata anche all’esperienza con la Nazionale italiana 3x3 Open.

A 23 anni, l’argento conquistato a Taranto rappresenta dunque un altro importante tassello della carriera della giocatrice brindisina, arrivato peraltro in una competizione internazionale disputata in Puglia.

Il risultato è stato accolto con soddisfazione anche nella sua città. Il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ha espresso pubblicamente il proprio plauso per il traguardo raggiunto da Amatori con la maglia azzurra.

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato che la cestista sarà ricevuta a Palazzo di Città per un riconoscimento, iniziativa che sarà organizzata insieme all’assessore allo Sport.

Un argento mediterraneo che porta quindi anche il nome di Brindisi: un risultato importante per Giorgia Amatori e un’ulteriore soddisfazione per una città che conserva con la pallacanestro un legame profondo e consolidato.