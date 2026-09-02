Mesagne, Luca Bianchini ospite dell’“Oscar del libro”: al Castello presenta “Le ragazze di Tunisi”

MESAGNE – Sarà Luca Bianchini, scrittore e conduttore radiofonico tra i più conosciuti dal grande pubblico, uno degli ospiti di rilievo del Premio Nazionale “Oscar del libro”, in programma a Mesagne.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre, alle ore 21, nella cornice del Castello Normanno-Svevo, dove Bianchini presenterà il suo ultimo romanzo “Le ragazze di Tunisi”, pubblicato da Mondadori.

Il libro porta il lettore nel Mediterraneo tra gli anni Cinquanta e Sessanta attraverso una storia corale nella quale si intrecciano memoria familiare, legami, partenze e cambiamenti. Un racconto nel quale l’ironia che caratterizza la scrittura di Bianchini convive con una componente più intima e malinconica, attingendo anche ai ricordi familiari dell’autore.

Durante la serata lo scrittore ripercorrerà la genesi del romanzo, raccontando al pubblico aneddoti e retroscena e soffermandosi sui temi che attraversano l’opera. L’incontro offrirà così l’occasione per conoscere più da vicino il lavoro dell’autore e il percorso che ha portato alla nascita de “Le ragazze di Tunisi”.

L’iniziativa rientra nella programmazione del Premio Nazionale “Oscar del libro” ed è promossa dalla Città di Mesagne e dal Consiglio regionale della Puglia. L’appuntamento è inoltre inserito nel cartellone di Mesagne Estate 2026.

«Ospitare a Mesagne un autore eclettico e amato come Luca Bianchini all'interno del Premio Nazionale "Oscar del libro" – ha dichiarato il sindaco Francesco Rogoli – è un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e conferma la centralità che la cultura riveste nelle scelte politico-amministrative della città. Questo prestigioso appuntamento si inserisce nel cartellone di Mesagne Estate 2026, una programmazione pensata anche per offrire ai cittadini occasioni di crescita e confronto di altissimo livello.

La suggestiva cornice del nostro Castello Normanno Svevo torna così a farsi teatro privilegiato di progetti culturali capaci di dare lustro e respiro nazionale al nostro territorio».