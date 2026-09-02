Mesagne

Mesagne, Luca Bianchini ospite dell’“Oscar del libro”: al Castello presenta “Le ragazze di Tunisi”

mercoledì 2 settembre 2026

MESAGNE – Sarà Luca Bianchini, scrittore e conduttore radiofonico tra i più conosciuti dal grande pubblico, uno degli ospiti di rilievo del Premio Nazionale “Oscar del libro”, in programma a Mesagne.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre, alle ore 21, nella cornice del Castello Normanno-Svevo, dove Bianchini presenterà il suo ultimo romanzo “Le ragazze di Tunisi”, pubblicato da Mondadori.

Il libro porta il lettore nel Mediterraneo tra gli anni Cinquanta e Sessanta attraverso una storia corale nella quale si intrecciano memoria familiare, legami, partenze e cambiamenti. Un racconto nel quale l’ironia che caratterizza la scrittura di Bianchini convive con una componente più intima e malinconica, attingendo anche ai ricordi familiari dell’autore.

Durante la serata lo scrittore ripercorrerà la genesi del romanzo, raccontando al pubblico aneddoti e retroscena e soffermandosi sui temi che attraversano l’opera. L’incontro offrirà così l’occasione per conoscere più da vicino il lavoro dell’autore e il percorso che ha portato alla nascita de “Le ragazze di Tunisi”.

L’iniziativa rientra nella programmazione del Premio Nazionale “Oscar del libro” ed è promossa dalla Città di Mesagne e dal Consiglio regionale della Puglia. L’appuntamento è inoltre inserito nel cartellone di Mesagne Estate 2026.

«Ospitare a Mesagne un autore eclettico e amato come Luca Bianchini all'interno del Premio Nazionale "Oscar del libro" – ha dichiarato il sindaco Francesco Rogoli – è un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e conferma la centralità che la cultura riveste nelle scelte politico-amministrative della città. Questo prestigioso appuntamento si inserisce nel cartellone di Mesagne Estate 2026, una programmazione pensata anche per offrire ai cittadini occasioni di crescita e confronto di altissimo livello.

La suggestiva cornice del nostro Castello Normanno Svevo torna così a farsi teatro privilegiato di progetti culturali capaci di dare lustro e respiro nazionale al nostro territorio».

Altri articoli
San PietroSera
San Pietro Vernotico, percorre otto chilometri in auto con un uomo aggrappato al cofano: donna denunciata
02/09/2026
La singolare vicenda sarebbe cominciata dopo un litigio a Lido Presepe. L’Audi è stata intercettata dai Carabinieri sulla ...
Mesagne
Mediterranean Fashion Week 2026, la grande moda internazionale sfila in Puglia: il 3 settembre tappa a Mesagne con oltre 50 brand da tutto il mondo
02/09/2026
Oltre 50 brand e più di 200 ospiti internazionali per la manifestazione che attraversa Lecce, Taranto, Mesagne, Bari e Vieste. Piazza Orsini ...
BrindisiSera
Brindisi, sei nuove “dottoresse del sorriso”: concluso il percorso formativo di Clowmiamoci
02/09/2026
Formazione, empatia e ascolto al centro dell’esperienza dedicata alla clownterapia. Alla cerimonia anche la caposala della Pediatria del ...
BrindisiSera
Giochi del Mediterraneo, argento per l’Italia nel basket 3x3: sul podio la brindisina Giorgia Amatori
02/09/2026
BRINDISI – C’è anche Brindisi sul podio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La Nazionale italiana femminile di basket 3x3 ...
BrindisiSera
Brindisi, Aurora Caponi è Miss Summer Salento 2026: moda, eleganza e spettacolo alla Masseria Cillarese
02/09/2026
BRINDISI – È Aurora Caponi, giovane brindisina, la vincitrice di Miss Summer Salento 2026. L’incoronazione è avvenuta nella ...
FasanoSera
Savelletri, turista denuncia una violenza sessuale nel camper: indagini dei carabinieri
01/09/2026
SAVELLETRI – Una turista di circa quarant'anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale all'interno del proprio camper, ...
cultura
Francavilla Fontana, “Bernini liquido”: arte, vino e Barocco tra Castello Imperiali e Giardino Pensile
FRANCAVILLA FONTANA – Arte, vino e territorio si incontrano giovedì 27 agosto a Francavilla Fontana con ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce