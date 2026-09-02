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Mediterranean Fashion Week 2026, la grande moda internazionale sfila in Puglia: il 3 settembre tappa a Mesagne con oltre 50 brand da tutto il mondo

mercoledì 2 settembre 2026

Oltre 50 brand e più di 200 ospiti internazionali per la manifestazione che attraversa Lecce, Taranto, Mesagne, Bari e Vieste. Piazza Orsini ospiterà giovedì sera le sfilate e uno spazio dedicato all’artigianato locale

MESAGNE – La grande moda internazionale attraversa la Puglia e fa tappa anche a Mesagne. Giovedì 3 settembre, alle ore 21, Piazza Orsini diventerà una passerella a cielo aperto per uno degli appuntamenti della Mediterranean Fashion Week 2026, manifestazione ideata da Marianna Miceli che dal 1° al 5 settembre coinvolge cinque città pugliesi: Lecce, Taranto, Mesagne, Bari e Vieste.

L'iniziativa punta a utilizzare la moda anche come strumento di promozione del territorio, portando in Puglia oltre 200 ospiti internazionali in rappresentanza di circa 20 Paesi e più di 50 brand provenienti dall'estero. Tra le nazioni rappresentate figurano Slovenia, Argentina, Portogallo, Marocco, Malta, Russia, Bosnia Erzegovina, Cina, Croazia, Bulgaria, Albania, India, Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan e Kirghistan.

Per Mesagne si tratta del secondo anno consecutivo all'interno del circuito della Mediterranean Fashion Week. La cornice scelta è ancora una volta quella di Piazza Orsini, nel cuore del centro storico.

«Per il secondo anno consecutivo, Mesagne è tra i protagonisti di questo evento straordinario, unendo la bellezza di Piazza Orsini e del centro storico alla bellezza degli abiti che sfileranno in passerella. Siamo contenti di essere entrati in questo circuito di alto livello, dando un contributo anche al sostegno di un settore importante per il nostro Mezzogiorno come quello della moda», ha dichiarato il sindaco Francesco Rogoli.

La serata mesagnese vedrà sfilare le creazioni di Andrea Garmendia, Argentinian Adn, Atelier Aparel Karceva, Mila Zaharieva, Sarteè By Sarita, Dana Tarazi, Kerana, Terry’s Fashion Style e Blessed. Accanto alla moda internazionale ci sarà inoltre uno spazio dedicato all'artigianato, curato da Duc Castrum Merianum Mesagne e Confcommercio Mesagne.

La Mediterranean Fashion Week ha preso il via martedì 1° settembre in Piazza Sant'Oronzo a Lecce. Mercoledì 2 settembre la manifestazione si sposta al Castello Aragonese di Taranto, nell'ambito degli eventi collaterali dei XX Giochi del Mediterraneo. Dopo l'appuntamento di Mesagne del 3 settembre, il calendario proseguirà venerdì 4 settembre negli spazi di AncheCinema a Bari, per concludersi sabato 5 settembre, alle 18, nel centro storico di Vieste.

A condurre le serate sarà Alina Liccione. Nelle tappe del 3, 4 e 5 settembre è previsto anche il Fashion Contest “Eco_Couture”, competizione riservata a giovani stilisti italiani e stranieri chiamati a presentare creazioni ispirate alle atmosfere e alle suggestioni del Mediterraneo. Per ciascun appuntamento sarà premiato l'abito ritenuto migliore.

La manifestazione non sarà limitata alle passerelle. Dal 2 al 4 settembre Piazza Sant'Oronzo, a Lecce, ospita infatti anche il Festival Internazionale dell'Artigianato e del Design, organizzato con il supporto dell'Eurasian Council for Craft and Design (ECCD). Sono previsti percorsi e iniziative che coinvolgeranno oltre 50 attività commerciali, oltre alla presenza di maestri artigiani provenienti dall'area asiatica. Tra gli ospiti annunciati anche il presidente dell'ECCD Aziz Murtazaev.

L'edizione 2026 gode del patrocinio, tra gli altri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Provincia e del Comune di Lecce, dei Comuni di Bari, Taranto, Mesagne e Vieste, della Consigliera Nazionale di Parità, dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di Confindustria Puglia, Confcommercio Bari-BAT, Confcommercio Brindisi e Camera di Commercio di Bari.

Alla presentazione dell'evento hanno partecipato, insieme alla founder Marianna Miceli, rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico regionale, tra i quali il presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli, il sindaco di Bari Vito Leccese, il vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla, il sindaco di Mesagne Francesco Rogoli, la consigliera regionale Graziamaria Starace e il presidente di Confindustria Puglia Nicola Delle Donne.

Una cinque giorni che punta dunque a mettere insieme moda, artigianato, design e promozione turistica, trasformando alcuni dei luoghi più rappresentativi della Puglia in scenari per le collezioni provenienti da numerosi Paesi. Per il territorio brindisino i riflettori saranno accesi soprattutto giovedì sera, quando sarà Piazza Orsini a Mesagne a diventare una delle vetrine della Mediterranean Fashion Week 2026.

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