Attualità

Brindisi, Explora II torna in porto: a bordo 863 passeggeri e 639 membri dell’equipaggio

giovedì 3 settembre 2026

BRINDISI – Nuovo approdo di prestigio nel porto di Brindisi per la stagione crocieristica 2026. Questa mattina Explora II, seconda nave extra-lusso della flotta Explora Journeys, brand del Gruppo MSC Cruises, ha completato le operazioni di attracco presso la banchina Carbonifera, nel porto interno.

La nave è arrivata nel capoluogo adriatico con 863 passeggeri e 639 componenti dell’equipaggio. La sosta brindisina prevede anche alcune operazioni di sbarco e imbarco: scenderanno dalla nave quattro passeggeri e otto membri dell’equipaggio, mentre altri 20 componenti dell’equipaggio saliranno a bordo da Brindisi.

L’arrivo di Explora II rappresenta un nuovo appuntamento di rilievo per una stagione crocieristica che continua a portare nel porto cittadino navi e visitatori internazionali.

Particolare attenzione è riservata anche all’accoglienza dei crocieristi. Presso l’infopoint gestito dalla Pro Loco Unpli Puglia APS – Infopoint Brindisi, i passeggeri potranno ricevere informazioni sulla città e sul territorio e degustare alcuni prodotti tipici locali.

La presenza della nave offre così un’ulteriore occasione per promuovere Brindisi e le sue eccellenze ai visitatori che, durante la sosta, avranno la possibilità di scoprire il centro cittadino e il patrimonio storico e culturale del territorio.

Explora II lascerà il porto di Brindisi alle ore 19, proseguendo la propria crociera alla volta di Fiskardo, nell’isola greca di Cefalonia.

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