Cellino San Marco, il Premio Internazionale “Giuseppe Fasano” celebra dieci anni: tra i premiati Schettini, Rizzo, Di Laura, Marmone e Schiavarelli

CELLINO SAN MARCO – Dieci edizioni nel segno della memoria, della cultura e delle eccellenze italiane. Domenica 6 settembre, alle ore 19, le Tenute di Al Bano Carrisi ospiteranno la X edizione del Premio Internazionale “Giuseppe Fasano – Grottaglie Città delle Ceramiche”, manifestazione nata in memoria di Nicola Fasano e diventata negli anni un appuntamento capace di riunire personalità provenienti dal mondo della scienza, dello spettacolo, della cultura, della medicina, dell’informazione e dell’impegno sociale.

Il decennale rappresenta una tappa particolarmente significativa per il Premio, ideato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo del padre Nicola e, allo stesso tempo, valorizzare storie professionali e umane capaci di lasciare un segno.

La famiglia Fasano custodisce una tradizione legata alla lavorazione della ceramica che risale al 1620. Nicola Fasano fu artista, artigiano e maestro, punto di riferimento per numerosi giovani che negli anni frequentarono il suo laboratorio apprendendo non soltanto le tecniche del mestiere, ma anche una concezione del lavoro fondata sulla passione, sulla pazienza e sul rispetto della creazione artigianale.

Da questa eredità è nato un Premio che nel corso degli anni ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione. Dalla Masseria dell’Arcivescovo di Grottaglie al Parco della Civiltà, dalle Tenute Carrisi al Castello Dentice di Frasso, la manifestazione ha cambiato scenari ma ha mantenuto invariata la propria missione: riconoscere il valore di persone che, attraverso il proprio percorso, rappresentano un esempio nei rispettivi ambiti.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sarà Vincenzo Schettini, fisico, docente, scrittore, musicista e divulgatore scientifico, diventato popolare grazie al progetto “La Fisica Che Ci Piace”, con il quale ha avvicinato alla scienza soprattutto le nuove generazioni attraverso social, libri, teatro e televisione.

Un riconoscimento sarà assegnato anche ad Alessandro Rizzo, medico oncologo leccese e ricercatore impegnato nello studio dei tumori solidi e delle nuove strategie terapeutiche, autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali.

Per il mondo della danza sarà premiata Roberta Di Laura, danzatrice, insegnante e coreografa tarantina con una carriera internazionale, recentemente inserita tra le “100 Eccellenze Italiane”.

Tra i protagonisti della serata anche don Cosimo Schena, sacerdote, filosofo, psicologo e scrittore, conosciuto per un’attività di comunicazione e ascolto che negli ultimi anni ha raggiunto un pubblico particolarmente ampio anche attraverso i social.

Dalla musica arriveranno Antonella Losavio, cantante fasanese finalista di “Tú Sí Que Vales”, e Francesco De Siena, cantante e insegnante salentino vincitore di “The Voice Senior”.

Spazio anche al teatro pugliese con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, coppia artistica che da decenni racconta con ironia e sensibilità la società e i cambiamenti della Puglia.

Tra i premiati figura inoltre Mauro Pulpito, conduttore e presentatore televisivo tarantino, da anni protagonista di eventi culturali, sportivi e di spettacolo.

Un riconoscimento sarà attribuito anche ad Antonio Ludovico, presidente della Fondazione Rodolfo Valentino, impegnata nella tutela e nella valorizzazione della memoria del celebre attore italiano.

Ai premi principali si aggiungeranno sette riconoscimenti speciali destinati a personalità che si sono distinte nei rispettivi settori professionali, culturali, artistici e sociali. I nomi saranno annunciati direttamente nel corso della cerimonia.

Alla serata sarà presente anche Al Bano Carrisi, legato da una lunga amicizia a Giuseppe Fasano e vicino da diversi anni alla manifestazione.

L’organizzazione del Premio è curata dalla giornalista Titty Battista, che segue l’iniziativa sin dalle prime edizioni occupandosi di coordinamento, comunicazione e ufficio stampa. La conduzione della serata sarà invece affidata alla giornalista Maria Liuzzi, volto di Telenorba.

La decima edizione rappresenterà così non soltanto l’occasione per celebrare un percorso iniziato dieci anni fa, ma anche un nuovo punto di partenza per una manifestazione che continua a mettere insieme mondi e professionalità differenti, mantenendo al centro il talento, il lavoro, il territorio e il valore della memoria.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 settembre 2026, alle ore 19, presso le Tenute di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco. L’accesso alla serata è previsto esclusivamente su invito.