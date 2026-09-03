Brindisi, torna la Stracittadina: il 13 settembre la città corre e cammina sul lungomare

BRINDISI – Atleti, appassionati, famiglie e semplici cittadini insieme per una mattinata dedicata allo sport e alla partecipazione. Domenica 13 settembre torna la Stracittadina Brindisina, giunta alla sua XXVIII edizione e pronta a riportare centinaia di partecipanti lungo le strade della città.

La manifestazione, organizzata dall'ASD Atletica Amatori Brindisi con il patrocinio del Comune di Brindisi e l'approvazione del Comitato Provinciale FIDAL, prenderà il via alle ore 9 da viale Regina Margherita, all'altezza della Capitaneria di Porto.

La Stracittadina rappresenta ormai uno degli appuntamenti consolidati del calendario podistico locale e pugliese. L'edizione 2026 sarà l'undicesima tappa del circuito provinciale "Sulle vie di Brento" e rientra nel circuito FIDAL Puglia 2026. Quest'anno, inoltre, Brindisi ospiterà per la prima volta nell'ambito della manifestazione il Campionato Italiano Medici e Psicologi.

Accanto alla gara agonistica sui 10 chilometri, particolare attenzione sarà riservata alla partecipazione dei non agonisti. Il programma prevede infatti una podistica non competitiva di 5 chilometri e una camminata, sempre sulla distanza di 5 chilometri, aperta a tutti e senza obbligo di tesseramento.

L'obiettivo degli organizzatori è coinvolgere non soltanto chi pratica abitualmente la corsa, ma anche famiglie, giovani, anziani e cittadini che vogliano semplicemente trascorrere una mattinata facendo attività fisica nel centro di Brindisi.

«La grande novità di quest'anno è che la 5 km appartiene a tutti i cittadini – spiegano gli organizzatori –. Non serve essere atleti esperti o tesserati: conta solo la voglia di stare insieme, fare un po' di movimento e riscoprire la bellezza di Brindisi a passo lento o di corsa leggera. È una festa del benessere aperta alle famiglie, ai giovani e agli over 80. Non restare a guardare: indossa le scarpe da ginnastica e preparati a correre, camminare e sorridere insieme a tutta la città».

Per i partecipanti alla prova libera e alla camminata sarà possibile iscriversi presso lo store Decathlon Brindisi, dal lunedì al sabato, dalle ore 18 alle 20. Il termine ultimo per le adesioni è fissato a venerdì 11 settembre.

La partenza di tutte le iniziative è prevista alle ore 9 da viale Regina Margherita, in uno degli scenari più rappresentativi del centro cittadino. Una XXVIII edizione che punta così ad affiancare alla componente agonistica il carattere popolare della manifestazione, trasformando per una mattina il lungomare e le strade di Brindisi in un percorso condiviso tra chi corre per il risultato e chi sceglie semplicemente di camminare.