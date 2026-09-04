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Brindisi torna nel Medioevo: il 4 e 5 settembre rivive il processo ai Templari del 1310

venerdì 4 settembre 2026

Alla Casa del Turista la XIV edizione del Medieval Fest: rievocazioni, teatro e musica per riportare alla luce la vicenda di Giovanni da Neritone e Ugo de Samaya. Ingresso gratuito

BRINDISI – Un processo celebrato oltre sette secoli fa nel castello regio di Brindisi torna a vivere attraverso il teatro, la musica e la ricostruzione storica. Venerdì 4 e sabato 5 settembre l’area archeologica della Casa del Turista ospiterà la XIV edizione del Medieval Fest, quest’anno incentrata su una pagina particolarmente affascinante della storia medievale della città: il procedimento che nel 1310 coinvolse due appartenenti all’Ordine dei Templari.

La manifestazione rientra nel programma “Meridiani d’Estate 2026”, promosso dal Comune di Brindisi insieme alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, ed è organizzata dalla History Digital Library, la biblioteca comunale che per l’occasione trasformerà documenti e testimonianze storiche in un racconto aperto al pubblico.

Il punto di partenza è un episodio realmente documentato. Il 4 giugno 1310, nella sala grande del castello regio di Brindisi, Giovanni da Neritone e Ugo de Samaya, entrambi appartenenti all’Ordine del Tempio, comparvero davanti alla commissione inviata dal papa. Di quel procedimento sono sopravvissute poche pagine di verbale, ma sufficienti a consegnare alla storia i nomi dei due uomini e una serie di interrogativi rimasti aperti per secoli.

Proprio da queste fonti lo storico e medievalista Cristian Guzzo ha sviluppato il testo della rappresentazione che costituisce il momento centrale del Medieval Fest e della quale cura anche regia e interpretazione. Sul palco saranno inoltre Enzo Toma e Maurizio Ciccolella, insieme agli allievi della Scuola Talìa Vincenzo Sciurti, Marilù Palmieri, Fernando Bruno e Daniele Corsa.

Il programma delle due giornate prenderà il via alle ore 19, quando i rievocatori di Brvndisivm Historica popoleranno l'area archeologica ricostruendo botteghe, attività artigianali, mestieri e saperi dell'epoca secondo criteri di accuratezza storica. Alle ore 20 inizierà invece la rappresentazione dedicata al processo dei due Templari.

Anche la componente musicale sarà legata direttamente alla ricerca storica. L'ensemble Odor Rosae Musices accompagnerà le serate con musiche tratte da trascrizioni del “Llibre Vermell de Montserrat”, del “Laudario di Cortona” e delle “Cantigas de Santa Maria”, contribuendo a ricostruire il paesaggio sonoro dell'epoca.

L'obiettivo è trasformare la Casa del Turista in qualcosa di più di un semplice scenario: reperti archeologici, documentazione, recitazione, costumi, gesti e strumenti musicali concorreranno alla costruzione di un'esperienza nella quale la storia della Brindisi medievale possa essere conosciuta attraverso linguaggi differenti.

Una parte dell'organizzazione sarà inoltre dedicata all'accessibilità. Durante i momenti di maggiore affluenza la biblioteca potrà essere utilizzata come spazio protetto dai rumori e dalla concentrazione di pubblico, mentre negli ambienti della Casa del Turista troveranno posto gli stand degli enti del Terzo Settore coinvolti nella manifestazione.

Nella sala congressi al primo piano sarà proposto anche “Giocando con la Puglia”, progetto ludico e accessibile promosso da Cooply Società Cooperativa Sociale, APS Vola Alto e Associazione Le Colonne Arte Antica e Contemporanea. Attraverso un gioco dell'oca gigante, una versione da tavolo e una pubblicazione multimediale a fumetti, bambini, ragazzi e famiglie potranno avvicinarsi al funzionamento del Consiglio regionale della Puglia e ai meccanismi della partecipazione democratica.

L'iniziativa è candidata all'ACA 2026 – Avviso Consiglio Aperto e il progetto complessivo comprende quattordici giornate distribuite in sette luoghi della cultura tra Statte, Brindisi, Carovigno, San Michele Salentino e Cisternino.

Il filo conduttore del Medieval Fest resta però quella lontana giornata del 1310 e ciò che le carte hanno tramandato di Giovanni da Neritone e Ugo de Samaya. La scelta degli organizzatori è quella di partire esclusivamente dalle testimonianze disponibili, senza colmare arbitrariamente i vuoti lasciati dalla documentazione, affidando invece al linguaggio teatrale il compito di riportare davanti al pubblico uomini, atmosfere e interrogativi di una Brindisi distante più di settecento anni.

L'appuntamento è per venerdì 4 e sabato 5 settembre nell'area archeologica della Casa del Turista di Brindisi. Il percorso storico-rievocativo inizierà alle ore 19, mentre alle ore 20 prenderà il via lo spettacolo dedicato al processo dei Templari. L'ingresso è gratuito.

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