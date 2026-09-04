Orrore sull’A1, Lorena Isceri uccisa dall’ex: era originaria di Squinzano, alle porte del Brindisino

Il dramma si è consumato in Toscana, sull’A1. La vittima era originaria di Squinzano, dove vivono ancora i suoi familiari. Era riuscita a chiedere aiuto dal bagagliaio dell’auto

SQUINZANO – Pochi chilometri separano Squinzano dalla provincia di Brindisi.

Un confine amministrativo che, davanti a una tragedia di queste proporzioni, conta davvero poco. La drammatica morte di Lorena Isceri ha sconvolto la sua comunità e inevitabilmente colpisce anche il vicino territorio brindisino.

Una storia terribile, iniziata a Firenze e conclusasi nel pomeriggio di giovedì 3 settembre lungo l’autostrada A1, nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo la ricostruzione finora emersa dalle indagini, Lorena sarebbe stata aggredita e sequestrata dall’ex compagno Federico Vella, 36 anni, che l’avrebbe poi rinchiusa nel bagagliaio di un Suv e avrebbe imboccato l’autostrada in direzione Bologna.

Nonostante la situazione disperata, la donna è riuscita a chiedere aiuto.

Dal bagagliaio avrebbe effettuato più telefonate, riuscendo infine a mettersi in contatto con il 112. Per circa venti minuti gli operatori avrebbero cercato di ricostruire la posizione dell’auto mentre Lorena tentava di fornire informazioni utili alla sua localizzazione. Secondo quanto ricostruito dal Corriere Fiorentino, prima avrebbe cercato anche di contattare la madre e un amico.

È iniziata così una corsa contro il tempo delle forze dell’ordine.

Il veicolo ha raggiunto il viadotto Lora, lungo l’A1 Panoramica, nella zona di Barberino del Mugello. È qui che la vicenda ha avuto il suo epilogo.

Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, Vella avrebbe fatto scendere Lorena dall’auto per poi spingerla oltre il viadotto. All’arrivo degli agenti, l’uomo si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. Entrambi sono morti.

Saranno le indagini e gli accertamenti medico-legali a definire ogni particolare e l’esatta successione degli eventi. Quanto emerso nelle prime ore restituisce però il quadro di una violenza che sarebbe stata pianificata: secondo ANSA, l’uomo avrebbe atteso Lorena nel garage della sua abitazione prima di sequestrarla.

Poi il viaggio sull’autostrada e quei disperati tentativi della donna di far sapere dove si trovasse.

La notizia è arrivata rapidamente fino a Squinzano, dove Lorena aveva le proprie radici e dove vivono ancora i suoi familiari. Il paese del Nord Salento si è ritrovato così improvvisamente coinvolto in una tragedia avvenuta a centinaia di chilometri di distanza.

Ed è una vicenda che non può lasciare indifferente neppure la vicina provincia di Brindisi. Squinzano rappresenta geograficamente e socialmente una delle porte settentrionali del Salento leccese, a ridosso del territorio brindisino: comunità vicine, legate quotidianamente da rapporti personali, familiari e lavorativi.

Oggi quella vicinanza rende ancora più difficile considerare quanto accaduto come una lontana notizia di cronaca.

Resta soprattutto la storia di una donna che, mentre si trovava prigioniera nel bagagliaio di un’auto, ha avuto la lucidità di cercare un telefono e chiedere aiuto. Una richiesta raccolta dalle forze dell’ordine e trasformata in una disperata corsa contro il tempo che, purtroppo, non è riuscita a impedirne la morte.

Da Firenze a Squinzano, fino alle porte della provincia di Brindisi, resta ora lo sgomento per una vicenda sulla quale gli investigatori stanno continuando a lavorare per ricostruire ogni passaggio.