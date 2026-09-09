Torre Guaceto diventa una scuola per il mare: otto giovani da tutta Italia imparano a proteggerlo

TORRE GUACETO – Una settimana sul campo per imparare come si protegge e si gestisce un’Area Marina Protetta. Dal 7 al 12 settembre la Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto ospita, per il secondo anno consecutivo, il Campus AMP di Worldrise, giunto alla sua quarta edizione

Protagonisti dell’iniziativa sono otto studenti e neolaureati provenienti da diverse regioni italiane, impegnati in un percorso gratuito di formazione dedicato ai futuri professionisti della conservazione marina. Lezioni, attività pratiche, monitoraggi e incontri con esperti permetteranno ai partecipanti di conoscere direttamente le diverse sfide legate alla tutela del mare.

Il programma affronta numerosi aspetti della gestione di un’Area Marina Protetta: governance e normative, monitoraggio ambientale, turismo sostenibile e comunicazione scientifica. Torre Guaceto diventa così una vera e propria aula a cielo aperto, nella quale la teoria viene affiancata dall’esperienza sul territorio.

“Per proteggere il mare in modo efficace abbiamo bisogno di persone competenti, appassionate e capaci di costruire ponti tra scienza, comunità e territori. È questo che vogliamo fare con il Campus AMP: formare le nuove generazioni che potranno prendersi cura del nostro mare domani. Farlo a Torre Guaceto significa continuare a imparare da un territorio che da anni dimostra quanto la tutela possa generare valore per il mare e per le comunità che lo abitano”, dichiara Mariasole Bianco, Presidente di Worldrise.

L'iniziativa rientra nella collaborazione avviata nel 2025 tra Worldrise e il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto per la conservazione degli ambienti marino-costieri, la sensibilizzazione della comunità e la formazione. Un rapporto che interessa anche alcuni dei progetti strategici per il futuro della Riserva, tra cui il percorso verso la candidatura a Riserva della Biosfera MAB UNESCO e la proposta di ampliamento dell’Area Marina Protetta.

“Investire nella formazione dei futuri professionisti della tutela della natura è un atto dovuto, così come la sensibilizzazione delle comunità. Solo fornendo gli strumenti per interpretare ciò che ci circonda e per tutelarlo, si può sperare in un domani in cui l’ecosistema, di cui l’uomo fa parte, possa godere di un reale equilibrio. Ringraziamo Worldrise per l’impegno con il quale porta avanti il lavoro quotidiano per la conservazione e la divulgazione”, dichiara Stefano Convertini, Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

Durante il Campus, realizzato con il supporto dei fondi 8×1000 dell’Unione Buddhista Italiana e di AXA XL, i giovani potranno conoscere da vicino le attività svolte quotidianamente nella Riserva: dal monitoraggio della pesca alla tutela delle tartarughe marine e del fratino, fino alle tecniche di Visual Census in mare.

Una parte del percorso sarà aperta anche alla comunità. Giovedì 10 e venerdì 11 settembre, dalle 17 alle 18, presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine “Luigi Cantoro”, sono previsti incontri gratuiti durante i quali sarà possibile conoscere le attività di recupero e riabilitazione delle tartarughe e approfondire l’importanza della conservazione degli ecosistemi costieri.

Il Campus punta così non soltanto sulla preparazione tecnica dei partecipanti, ma anche sulla capacità di divulgare e coinvolgere i cittadini, partendo dal principio che la tutela del mare passa necessariamente dalla conoscenza e dalla partecipazione delle comunità.