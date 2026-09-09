BrindisiSera

BRINDISI – Taekwondo “Pennetta Rosa”, al via le iscrizioni per il nuovo anno sportivo

mercoledì 9 settembre 2026

BRINDISI – Taekwondo “PenneRiparte l’attività dell’A.S.D. Taekwondo “Pennetta Rosa”, realtà sportiva presente sul territorio da 52 anni e impegnata nella diffusione del Taekwondo, arte marziale coreana e disciplina olimpica rappresentata in Italia dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo).

A guidare l’attività sarà ancora una volta il Grand Master Cosimo Spinelli, cintura nera 9° Dan, il più alto grado in Puglia. In 50 anni di insegnamento Spinelli ha contribuito alla crescita del Taekwondo formando generazioni di atleti, molti dei quali hanno indossato, come lui, la divisa della Nazionale italiana. Un percorso dedicato non soltanto alla preparazione tecnica, ma anche alla trasmissione dei valori educativi e sportivi propri della disciplina.

Nel corso degli anni il Grand Master ha inoltre formato numerosi tecnici che hanno successivamente contribuito alla diffusione e allo sviluppo del movimento del Taekwondo in provincia di Brindisi e oltre.

Spinelli è l’unico in provincia di Brindisi a possedere la qualifica nel settore della formazione tecnico-sportiva con competenze specifiche avanzate nei modelli di prestazione in età infantile e giovanile e negli aspetti legati al supporto tecnico e allo sviluppo motorio nel Taekwondo.

Ampio il suo curriculum sportivo. Nel corso della carriera ha organizzato importanti manifestazioni a carattere locale e nazionale e ha ricevuto la Stella di Bronzo al merito sportivo del CONI e la Medaglia d’Oro al merito tecnico della FITA.

Tra i risultati agonistici figurano inoltre il titolo di vicecampione del mondo, quello europeo, cinque titoli italiani, 25 titoli interregionali, due titoli di Campione dei Campioni e 45 titoli internazionali online, oltre a numerosi attestati ricevuti da Grandi Maestri di tutto il mondo.

Le iscrizioni per il nuovo anno sportivo sono aperte. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì, presso la palestra della scuola elementare “G. Calò” 16, al rione Casale di Brindisi.

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