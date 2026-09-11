Porti dell’Adriatico Meridionale, Mastro al Cannes Yachting Festival: focus su grandi yacht e nautica di lusso

Il sistema portuale dell’Adriatico Meridionale guarda con crescente attenzione al mercato dei grandi yacht e alla nautica di alta gamma. In questa direzione si inserisce la partecipazione del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, al Cannes Yachting Festival, tra i principali appuntamenti internazionali dedicati alla nautica da diporto, in programma dall’8 al 13 settembre.

La presenza alla manifestazione francese ha consentito di avviare e consolidare contatti con operatori, cantieri e realtà specializzate del comparto, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per gli scali gestiti dall’Autorità portuale.

Particolare attenzione è stata riservata al segmento dei grandi yacht e alla possibilità di incrementarne il traffico nei porti dell’Adriatico Meridionale, puntando sulla capacità degli scali di garantire servizi, assistenza e accoglienza adeguati alle esigenze della nautica di lusso.

Durante il festival Mastro ha incontrato anche Giuseppe Danese, presidente del Distretto Produttivo della Nautica da Diporto della Puglia, insieme ad alcuni operatori del Distretto, realtà che mette in rete imprese, istituzioni pubbliche, università e centri di ricerca con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’economia del mare e della filiera nautica regionale.

La partecipazione al Cannes Yachting Festival rientra nella strategia dell’Autorità di Sistema Portuale finalizzata a rafforzare la presenza degli scali dell’Adriatico Meridionale nei principali circuiti internazionali del settore. L’obiettivo è ampliare la rete di relazioni, intercettare nuovi traffici e favorire investimenti e ricadute economiche legate a un comparto, quello della nautica di alta gamma, caratterizzato da servizi ad elevato valore aggiunto.