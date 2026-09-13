Brindisi, il Pd riempie il parco Maniglio: partecipazione e confronto con Decaro e i vertici del partito

BRINDISI – Una serata di partecipazione politica, musica e socialità ha animato il parco Maniglio, nel quartiere Bozzano, in occasione dell’iniziativa “Unità è Festa”, organizzata dal circolo del Partito Democratico Città di Brindisi.

Numerose le persone che hanno preso parte all’appuntamento, pensato non soltanto come momento di confronto politico ma anche come occasione per vivere uno degli spazi verdi della città. Musica, proposte gastronomiche e animazione per i bambini hanno accompagnato una serata che ha riportato il parco al centro della vita del quartiere.

Ampia la rappresentanza istituzionale e politica presente. È intervenuto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, insieme all’europarlamentare Georgia Tramacere, al deputato Claudio Stefanazzi, al presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, alla consigliera regionale Isabella Lettori, al segretario regionale del Pd Domenico De Santis e al segretario provinciale Francesco Rogoli.

Nel corso degli interventi si è discusso del ruolo della politica come servizio alla comunità e delle prospettive che attendono il Partito Democratico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Dal circolo cittadino del Pd viene sottolineata soprattutto la partecipazione registrata al parco Maniglio, interpretata come un segnale di interesse e, allo stesso tempo, come una responsabilità per il partito in vista delle future scadenze politiche.

L'iniziativa ha così unito il momento più propriamente politico a quello della festa, trasformando per una sera il parco di Bozzano in uno spazio di incontro aperto a famiglie, militanti e cittadini.