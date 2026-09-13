West Nile, cresce l’allerta nel Brindisino: nuovo caso legato a Ostuni dopo le segnalazioni tra Ceglie e San Vito

OSTUNI – La West Nile torna a far salire il livello di attenzione in provincia di Brindisi. Nel giro di pochi giorni le segnalazioni hanno interessato un’area sempre più ampia compresa tra Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni e Ostuni, mentre anche nel capoluogo sono state rafforzate le misure di prevenzione.

L’ultimo caso riguarda una persona residente fuori dalla Puglia che nelle scorse settimane aveva soggiornato a Ostuni, precisamente in contrada Tamburroni. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi ha comunicato la conferma dell’infezione da West Nile Virus e il Comune della Città Bianca ha immediatamente disposto un rafforzamento degli interventi contro le zanzare.

La nuova segnalazione arriva a pochissima distanza dal caso accertato a Ceglie Messapica e dagli ulteriori casi sospetti emersi tra Ceglie e San Vito dei Normanni. Una successione ravvicinata che inevitabilmente alza il livello di attenzione sul territorio provinciale.

Non si tratta, dunque, più di una singola segnalazione circoscritta. È proprio la concentrazione di episodi e accertamenti in una porzione relativamente limitata della provincia ad aver determinato il rafforzamento delle misure preventive.

Resta tuttavia importante distinguere l'attenzione sanitaria dall'allarme: allo stato attuale non ci sono elementi sufficienti per parlare di un focolaio nel Brindisino. Saranno gli ulteriori accertamenti epidemiologici e le verifiche sulla presenza del virus nelle zanzare a fornire un quadro più preciso.

Il West Nile Virus viene trasmesso principalmente attraverso la puntura delle zanzare del genere Culex e non attraverso il normale contatto tra persone. Per questo la prevenzione passa soprattutto dal contrasto alla proliferazione degli insetti: eliminazione dei ristagni d’acqua, controllo di sottovasi, secchi e contenitori all’aperto, utilizzo di zanzariere e repellenti e maggiore protezione soprattutto nelle ore serali e notturne.

Disinfestazione straordinaria anche a Brindisi

Il livello di attenzione ha coinvolto anche il capoluogo. Su specifico invito della Prefettura, il Comune di Brindisi ha disposto un ulteriore intervento straordinario di disinfestazione sull’intero territorio cittadino, adottato in via precauzionale proprio alla luce dei casi di West Nile registrati nei territori vicini.

Il programma è partito nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre dalle zone Paradiso, Montenegro e contrade Paradiso. Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre gli interventi interesseranno Commenda e Centro; tra lunedì 14 e martedì 15 ancora Centro e Commenda; tra martedì 15 e mercoledì 16 settembre Sant’Elia e le contrade. Successivamente la disinfestazione sarà estesa agli altri quartieri secondo una programmazione che verrà comunicata alla cittadinanza.

Il calendario e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sulla pagina ufficiale del "Comune di Brindisi – Disinfestazione straordinaria West Nile" (https://reference-url-citation.invalid/3).