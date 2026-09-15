Brindisi, Memorial Pentassuglia: stop ai biglietti per i residenti nella provincia di Bari

BRINDISI – Misure di sicurezza rafforzate per il Memorial Pentassuglia, in programma sabato 19 settembre alle ore 20.30 al PalaPentassuglia. Per l’amichevole precampionato tra Valtur Brindisi e Crifo Wines Ruvo di Puglia è stata sospesa la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari.

Il provvedimento è stato disposto dal Prefetto di Brindisi dopo le valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Alla base della decisione ci sono gli episodi di tensione verificatisi durante la partita di regular season del 26 aprile scorso, con disordini riconducibili alla presenza della tifoseria ospite.

Previsti controlli sia all’acquisto del biglietto, con verifica del documento d’identità al New Basket Store, sia ai varchi d’ingresso dell’impianto, dove saranno effettuati ulteriori riscontri.

L’obiettivo è prevenire possibili criticità e consentire il regolare svolgimento dell’evento. Una limitazione che inciderà inevitabilmente sulla presenza sugli spalti, ma ritenuta necessaria per garantire una serata di basket senza tensioni dentro e fuori dal palazzetto.