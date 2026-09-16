Cisternino, contributi fino a 250 euro per sterilizzare i cani di proprietà

CISTERNINO – Il Comune mette a disposizione contributi per sostenere le spese di sterilizzazione dei cani di proprietà privata. L’avviso, pubblicato il 7 settembre, punta a favorire la riproduzione controllata degli animali e a prevenire il randagismo.

Possono partecipare i residenti a Cisternino già alla data di pubblicazione dell’avviso, proprietari di cani regolarmente identificati con microchip. Ogni richiedente potrà presentare domanda per un massimo di tre animali.

L’importo dipende dall’Isee: fino a 250 euro per ciascun cane per nuclei con indicatore non superiore a 10mila euro; 200 euro per la fascia tra 10.001 e 20mila euro; 150 euro tra 20.001 e 30mila euro. Oltre questa soglia non è previsto rimborso. Il fondo stanziato dal Comune è di mille euro e i contributi saranno riconosciuti fino a esaurimento delle risorse.

Alla domanda vanno allegati Isee in corso di validità, fattura quietanzata del veterinario con microchip e data dell’intervento – successiva al 7 settembre – oltre al documento d’identità, se necessario.

Le istanze dovranno essere inviate entro il 31 ottobre: a mano all’Ufficio Protocollo comunale oppure via Pec all’indirizzo polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it. La graduatoria terrà conto, tra gli altri criteri, dell’Isee più basso, della presenza di persone fragili o anziane nel nucleo familiare e del numero di cani da sterilizzare. L’avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune