Cinema

Mesagne, “Waiting for Ken Loach” torna a casa: doppia anteprima gratuita al Castello

mercoledì 16 settembre 2026

MESAGNE – Dopo la prima veneziana alle Giornate degli Autori, il documentario Waiting for Ken Loach arriva nella città da cui prende forma la sua storia. Il film di Simone Amendola sarà proiettato lunedì 22 e martedì 23 settembre nell’Atrio del Castello Normanno Svevo, con ingresso gratuito e 200 posti disponibili per ciascuna serata.

L’accesso sarà possibile dalle ore 19.30. Alle due proiezioni prenderanno parte il regista Simone Amendola, Floriana Pinto, direttrice del Piccolo Cinema Ken Loach, e i ragazzi protagonisti del documentario. Attesi anche il sindaco di Mesagne Francesco Rogoli, Toni Matarrelli, presidente del Consiglio regionale della Puglia, e l’assessore alle Politiche giovanili Vincenzo Sicilia.

Il documentario, presentato il 3 settembre nella Sala Laguna della Mostra del Cinema di Venezia, racconta la nascita del Piccolo Cinema Ken Loach: una sala restituita alla città e affidata alla gestione di un gruppo di adolescenti. Un progetto nato dall’idea di riportare il cinema d’autore in presenza, trasformando la visione condivisa in un’occasione di confronto e socialità.

La storia affonda le radici nell’aprile 2024, quando Mesagne realizzò un videomessaggio rivolto al regista britannico Ken Loach. Dall’alto di una lunga tavolata compariva la frase: “Se mangiamo insieme, restiamo uniti”, richiamo a The Old Oak, ultimo film del maestro inglese. Poco dopo sarebbe stato inaugurato il Piccolo Cinema che porta il suo nome.

L’iniziativa è stata sostenuta dal Comune di Mesagne, dagli istituti Giovanni XXIII-Moro ed Epifanio Ferdinando, dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e dalla Regione Puglia attraverso il progetto Welfare. A Venezia, la proiezione è stata introdotta dal presidente delle Giornate degli Autori Francesco Ranieri Martinotti, dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e da Bruno Zambardino della Direzione generale Cinema.

Waiting for Ken Loach, della durata di 78 minuti, è prodotto da Simone Amendola e Floriana Pinto per Blue Desk, con il contributo di Regione Puglia/Puglia Culture.

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