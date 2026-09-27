Lecce rende omaggio a Cataldo Motta, Stefanazzi: «Seppe riconoscere la mafia pugliese quando molti la negavano»

LECCE – Una giornata dedicata alla memoria della lotta alla Sacra Corona Unita e, soprattutto, alle nuove forme attraverso le quali la criminalità organizzata continua a cercare spazio nel tessuto economico e sociale. Nella Sala degli Specchi della Prefettura di Lecce istituzioni, magistrati, forze dell'ordine e rappresentanti della società civile hanno reso omaggio a Cataldo Motta, storico magistrato antimafia e per anni procuratore capo di Lecce.

Il convegno, dal titolo “Il contrasto alla criminalità organizzata tra il XX e il XXI secolo”, ha offerto l'occasione per ripercorrere una delle stagioni più difficili vissute dal Salento e dalla Puglia, quella dell'affermazione della Sacra Corona Unita, ma anche per riflettere sull'evoluzione delle organizzazioni mafiose e sulla loro capacità di penetrare nell'economia e nella società.

Sul significato dell'iniziativa è intervenuto anche il deputato salentino del Partito Democratico Claudio Stefanazzi, che ha ricordato il ruolo svolto da Motta nelle indagini sulla criminalità organizzata pugliese tra la fine degli anni Ottanta e gli anni successivi.

«Motta è il magistrato che ha avuto il coraggio di chiamare mafia la Sacra Corona Unita quando in molti ne negavano l’esistenza o la riducevano a criminalità comune. Alla fine degli anni Ottanta ne ha ricostruito la struttura. Ha sostenuto l’accusa nei grandi processi e ha dato un contributo decisivo al riconoscimento del suo carattere mafioso. Lo ha fatto per decenni, da magistrato costantemente sotto protezione, senza mai arretrare».

Un percorso professionale legato profondamente anche alle province di Brindisi e Lecce. Motta partecipò alle indagini che portarono a ricostruire struttura e attività della Sacra Corona Unita e sostenne l'accusa nei procedimenti che contribuirono al riconoscimento giudiziario della natura mafiosa dell'organizzazione

Ma per Stefanazzi l'eredità lasciata dal magistrato non riguarda soltanto l'attività investigativa e giudiziaria. Il parlamentare richiama in particolare l'analisi di Motta sulla capacità delle mafie di costruire consenso e di inserirsi nei vuoti lasciati dalle istituzioni.

«La sua lezione principale tuttavia va oltre le sentenze. Motta ha capito prima di altri che le mafie moderne non vivono solo di intimidazione, ma soprattutto di consenso: si infiltrano nell’economia legale, offrono lavoro e servizi, e così diventano invisibili. È un’intuizione che chiama in causa direttamente la politica, cui spetta il compito di colmare con i servizi e la presenza pubblica tutti i vuoti che la criminalità è pronta a riempire».

Un tema che ha attraversato anche il convegno di Lecce, durante il quale diversi interventi hanno richiamato l'attenzione sulla trasformazione delle organizzazioni mafiose e sulla necessità di individuare forme di infiltrazione meno evidenti rispetto al passato.

Stefanazzi conclude affidando all'omaggio a Motta un messaggio rivolto al presente: «A Cataldo Motta va la gratitudine di chi crede che la legalità sia uno dei presupposti dello sviluppo del Mezzogiorno. Il modo migliore per onorarlo è non abbassare la guardia, soprattutto in un momento in cui la criminalità sta rialzando la testa».