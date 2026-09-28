Attualità

Brindisi, nuovi traghetti Grimaldi sulla rotta per la Grecia: il piano prende forma

lunedì 28 settembre 2026

BRINDISI – Il collegamento con Igoumenitsa rientra nei programmi di rinnovo della flotta del Gruppo Grimaldi. La compagnia prevede di impiegare sulla rotta nuove navi per il trasporto di passeggeri e merci, inserite in una commessa con consegne programmate tra il 2028 e il 2030. Per l’arrivo delle unità nello scalo brindisino, tuttavia, non è stata indicata una data precisa.

A delineare le destinazioni è stato l’amministratore delegato Emanuele Grimaldi, nelle dichiarazioni raccolte da Shipping Italy a margine della Euromed Convention al Forte Village, in Sardegna. Accanto alla Brindisi–Igoumenitsa, il piano comprende la Livorno–Palermo e il collegamento greco Pireo–Heraklion.

L’ordine, sottoscritto nell’aprile 2025 con il cantiere cinese China Merchants Jinling di Weihai, riguarda complessivamente nove traghetti. Sei serviranno il Mediterraneo, quattro con Grimaldi Lines e due con Minoan Lines; gli altri tre saranno destinati a Finnlines nel Baltico. Il valore comunicato ufficialmente alla firma era di 1,3 miliardi di dollari.

Per le unità mediterranee il gruppo indica una lunghezza di 229 metri e una capacità fino a 2.500 passeggeri. I garage offriranno 3.300 metri lineari per le merci rotabili e spazio per oltre 300 automobili. A bordo sono previste più di 300 cabine, con oltre 1.200 posti letto, e circa 700 poltrone reclinabili.

Il progetto punta anche a contenere l’impatto ambientale. Secondo Grimaldi, le soluzioni adottate consentiranno di ridurre di oltre il 50% le emissioni di CO2 per unità di carico rispetto alle navi oggi utilizzate sulle stesse rotte. La possibilità di alimentare i motori a metanolo viene presentata dalla compagnia come un ulteriore passo verso l’obiettivo delle emissioni nette zero.

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